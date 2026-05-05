VakıfBank SK, Sırp voleybolcu Katarina Dangubic’in sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi yarı finalinde A. Carraro Imoco karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Dangubic’in, Academic Hospital’da yapılan ileri tetkiklerinde sol diz çapraz bağlarında ameliyat gerektiren ciddi bir yaralanma tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, oyuncunun tercihi ve kulübün onayı doğrultusunda gerekli operasyonun Sırbistan’da gerçekleştirileceği ifade edildi.