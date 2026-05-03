CEV Şampiyonlar Ligi’nde Türk finali heyecanı yaşandı. VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit’i karşı karşıya getiren finalde kazanan 3-1’lik skorla VakıfBank oldu.

VAKIFBANK ZİRVEDE

İtalyan ekiplerini eleyerek finale yükselen VakıfBank, güçlü rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyerek kupaya uzandı. Sarı-siyahlı ekip bu zaferle birlikte Şampiyonlar Ligi tarihindeki 7. şampiyonluğunu kazandı.

ECZACIBAŞI DİRENDİ AMA YETMEDİ

Finalde mücadeleyi bırakmayan Eczacıbaşı Dynavit, zaman zaman oyunda dengeyi sağlasa da VakıfBank’ın üstün performansına karşı koyamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

TÜRK FİNALİNDE İKİNCİ PERDE

İki ekip, Şampiyonlar Ligi finalinde ikinci kez karşı karşıya gelirken, 2022-2023 sezonunun ardından bir kez daha kupayı kazanan taraf VakıfBank oldu.

27. ULUSLARARASI KUPA

Bu sonuçla birlikte Türkiye, kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki 27. uluslararası kupasını kazanmış oldu. Finalin iki Türk takımı arasında oynanmasıyla kupa bu sezon da Türkiye’de kaldı.

Türk takımları, CEV Şampiyonlar Ligi’nde toplam şampiyonluk sayısını 9’a yükseltirken VakıfBank bu alandaki liderliğini daha da pekiştirdi.