Yeniçağ Gazetesi
05 Mayıs 2026 Salı
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Yapay zeka Beşiktaş-Konyaspor maçının sonucunu tahmin etti

Yapay zeka Beşiktaş-Konyaspor maçının sonucunu tahmin etti

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş bugün saat 20.30'da evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Yapay zekaya maçın sonucunu ve ilk finalistin hangi takım olacağını sorduk. İşte detaylar...

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
Haberi Paylaş
Yapay zeka Beşiktaş-Konyaspor maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 1

Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakasında Beşiktaş evinde Konyaspor'u ağırlıyor.

1 11
Yapay zeka Beşiktaş-Konyaspor maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 2

Saat 20.30'da başlayacak müsabaka, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

2 11
Yapay zeka Beşiktaş-Konyaspor maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 3

Yapay zekaya maçın sonucunu sorduk.

3 11
Yapay zeka Beşiktaş-Konyaspor maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 4

MAÇIN ÖNEMİ VE FORMAT

5 Mayıs Salı akşamı oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali 2026 Beşiktaş Konyaspor maçı, sezonun en kritik eşleşmelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Tek maç eleme usulüyle oynanacak bu mücadelede kazanan takım doğrudan finale yükselecek. Bu format, favori görünen taraf için bile ciddi riskler barındırırken, maç içinde dengelerin hızlı şekilde değişebilmesine olanak tanıyor

4 11
Yapay zeka Beşiktaş-Konyaspor maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 5

BEŞİKTAŞ'IN GÜÇLÜ YANLARI

Ev sahibi Beşiktaş JK, kadro kalitesi ve hücum gücü bakımından rakibine göre bir adım önde görünüyor. Sezon boyunca üst sıraları zorlayan siyah-beyazlı ekip, özellikle iç sahada yüksek tempo ve yoğun presle oynayarak rakiplerini hataya zorlayan bir yapı sergiliyor. Hücum hattındaki çeşitlilik ve orta sahadaki yaratıcılık, Beşiktaş’ın en önemli artıları arasında.

5 11
Yapay zeka Beşiktaş-Konyaspor maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 6

Bununla birlikte, savunma arkasında zaman zaman bırakılan boşluklar, hızlı hücum eden takımlar karşısında risk yaratabiliyor.

6 11
Yapay zeka Beşiktaş-Konyaspor maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 7

KONYASPOR'UN OYUN PLANI

Konuk ekip Konyaspor ise daha disiplinli ve kontrollü bir oyun anlayışıyla sahada olacak. Kompakt savunma yapısı ve hızlı geçiş hücumlarıyla etkili olmaya çalışan Konyaspor, özellikle deplasman maçlarında daha temkinli bir strateji benimsiyor. Ancak bu sezon dış sahada yaşanan skor üretme problemleri, bu zorlu deplasmanda işlerini daha da zorlaştırabilir. Yine de büyük maçlarda oyunu kilitleme becerileri, onları her zaman tehlikeli kılıyor.

7 11
Yapay zeka Beşiktaş-Konyaspor maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 8

TAKTİK MÜCADELE

Karşılaşmanın temel dinamiği, topa sahip olma ile geçiş oyunu arasındaki mücadele olacak. Beşiktaş’ın oyunu rakip yarı sahaya yıkarak kanatlar üzerinden pozisyon üretmesi beklenirken, Konyaspor’un daha derinde konumlanarak ani kontrataklarla fırsat arayacağı öngörülüyor. Bu noktada maçın kırılma anı büyük ölçüde ilk gole bağlı olacak. Beşiktaş’ın erken gol bulması halinde oyun açılabilir ve fark ihtimali doğabilir. Buna karşılık Konyaspor’un ilk bölümü golsüz geçmesi, maçın dengesini değiştirebilir.

8 11
Yapay zeka Beşiktaş-Konyaspor maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 9

OLASI SENARYOLAR

Maçın gidişatına göre birkaç farklı senaryo öne çıkıyor. En olası senaryoda Beşiktaş baskılı oyunuyla golü bulur ve kontrolü ele alarak maçı 2-0 veya 2-1 gibi bir skorla kazanır. Alternatif olarak, Konyaspor’un bulacağı bir kontra golü maçın seyrini tamamen değiştirebilir ve mücadeleyi uzatmalara taşıyabilir. Bir diğer ihtimal ise uzun süre kilitli giden ve tek golle çözülen bir karşılaşma.

9 11
Yapay zeka Beşiktaş-Konyaspor maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 10

GENEL DEĞERLENDİRME

Genel tabloya bakıldığında Beşiktaş bir adım önde olsa da, tek maçlık eleme sisteminin doğası gereği sürpriz ihtimali tamamen göz ardı edilmemeli. Ancak kadro kalitesi, oyun gücü ve iç saha avantajı birleştiğinde siyah-beyazlıların galibiyete daha yakın olduğu söylenebilir.

10 11
Yapay zeka Beşiktaş-Konyaspor maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 11

TAHMİN

Bu doğrultuda en olası skor senaryosu Beşiktaş’ın 2-0 veya 2-1’lik galibiyeti olarak öne çıkıyor.

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro