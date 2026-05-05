Yapay zeka Beşiktaş-Konyaspor maçının sonucunu tahmin etti
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş bugün saat 20.30'da evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Yapay zekaya maçın sonucunu ve ilk finalistin hangi takım olacağını sorduk. İşte detaylar...Alper Talha Şimşek
Saat 20.30'da başlayacak müsabaka, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Yapay zekaya maçın sonucunu sorduk.
MAÇIN ÖNEMİ VE FORMAT
5 Mayıs Salı akşamı oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali 2026 Beşiktaş Konyaspor maçı, sezonun en kritik eşleşmelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Tek maç eleme usulüyle oynanacak bu mücadelede kazanan takım doğrudan finale yükselecek. Bu format, favori görünen taraf için bile ciddi riskler barındırırken, maç içinde dengelerin hızlı şekilde değişebilmesine olanak tanıyor
BEŞİKTAŞ'IN GÜÇLÜ YANLARI
Ev sahibi Beşiktaş JK, kadro kalitesi ve hücum gücü bakımından rakibine göre bir adım önde görünüyor. Sezon boyunca üst sıraları zorlayan siyah-beyazlı ekip, özellikle iç sahada yüksek tempo ve yoğun presle oynayarak rakiplerini hataya zorlayan bir yapı sergiliyor. Hücum hattındaki çeşitlilik ve orta sahadaki yaratıcılık, Beşiktaş’ın en önemli artıları arasında.
Bununla birlikte, savunma arkasında zaman zaman bırakılan boşluklar, hızlı hücum eden takımlar karşısında risk yaratabiliyor.
KONYASPOR'UN OYUN PLANI
Konuk ekip Konyaspor ise daha disiplinli ve kontrollü bir oyun anlayışıyla sahada olacak. Kompakt savunma yapısı ve hızlı geçiş hücumlarıyla etkili olmaya çalışan Konyaspor, özellikle deplasman maçlarında daha temkinli bir strateji benimsiyor. Ancak bu sezon dış sahada yaşanan skor üretme problemleri, bu zorlu deplasmanda işlerini daha da zorlaştırabilir. Yine de büyük maçlarda oyunu kilitleme becerileri, onları her zaman tehlikeli kılıyor.
TAKTİK MÜCADELE
Karşılaşmanın temel dinamiği, topa sahip olma ile geçiş oyunu arasındaki mücadele olacak. Beşiktaş’ın oyunu rakip yarı sahaya yıkarak kanatlar üzerinden pozisyon üretmesi beklenirken, Konyaspor’un daha derinde konumlanarak ani kontrataklarla fırsat arayacağı öngörülüyor. Bu noktada maçın kırılma anı büyük ölçüde ilk gole bağlı olacak. Beşiktaş’ın erken gol bulması halinde oyun açılabilir ve fark ihtimali doğabilir. Buna karşılık Konyaspor’un ilk bölümü golsüz geçmesi, maçın dengesini değiştirebilir.
OLASI SENARYOLAR
Maçın gidişatına göre birkaç farklı senaryo öne çıkıyor. En olası senaryoda Beşiktaş baskılı oyunuyla golü bulur ve kontrolü ele alarak maçı 2-0 veya 2-1 gibi bir skorla kazanır. Alternatif olarak, Konyaspor’un bulacağı bir kontra golü maçın seyrini tamamen değiştirebilir ve mücadeleyi uzatmalara taşıyabilir. Bir diğer ihtimal ise uzun süre kilitli giden ve tek golle çözülen bir karşılaşma.
GENEL DEĞERLENDİRME
Genel tabloya bakıldığında Beşiktaş bir adım önde olsa da, tek maçlık eleme sisteminin doğası gereği sürpriz ihtimali tamamen göz ardı edilmemeli. Ancak kadro kalitesi, oyun gücü ve iç saha avantajı birleştiğinde siyah-beyazlıların galibiyete daha yakın olduğu söylenebilir.
TAHMİN
Bu doğrultuda en olası skor senaryosu Beşiktaş’ın 2-0 veya 2-1’lik galibiyeti olarak öne çıkıyor.