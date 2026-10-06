Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Dağdan toplayıp kilosunu 400 liraya satıyorlar: Adeta doğal şifa

Dağdan toplayıp kilosunu 400 liraya satıyorlar: Adeta doğal şifa

Dağlık bölgelerde kendiliğinden yetişen alıç, havaların soğumasıyla tezgahlardaki yerini aldı. Sarı, kırmızı ve turuncu renkleriyle satışa sunulan alıcın kilosu 400 liradan, bardak ölçüsü ise 50 liradan alıcı buluyor.

Kaynak: İHA
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Dağdan toplayıp kilosunu 400 liraya satıyorlar: Adeta doğal şifa - Resim: 1

Van'da sonbaharla birlikte dağlık alanlarda yetişen alıç, yöre halkı tarafından toplanarak kentteki tezgahlarda satışa çıkarılmaya başlandı.

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Dağdan toplayıp kilosunu 400 liraya satıyorlar: Adeta doğal şifa - Resim: 2

Yörede "yumuşan" olarak da adlandırılan meyve, sıcak havaların geride kaldığının işaretlerinden biri olarak görülüyor.

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Dağdan toplayıp kilosunu 400 liraya satıyorlar: Adeta doğal şifa - Resim: 3

Herhangi bir bakıma ihtiyaç duymadan doğal ortamında yetişen alıç, çoğunlukla eylül ayının son döneminde olgunlaşıyor.

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Dağdan toplayıp kilosunu 400 liraya satıyorlar: Adeta doğal şifa - Resim: 4

Fındık büyüklüğündeki meyveler; sarı, kırmızı ve turuncu renkleriyle tezgahlarda yer alırken ekşimsi tadıyla tüketiliyor.

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Dağdan toplayıp kilosunu 400 liraya satıyorlar: Adeta doğal şifa - Resim: 5

Alıç ayrıca marmelat ve reçel yapımında da değerlendiriliyor.

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Dağdan toplayıp kilosunu 400 liraya satıyorlar: Adeta doğal şifa - Resim: 6

Sezonun başlamasıyla vatandaşların ilgi gösterdiği alıcın kilogram fiyatı 400 lira olarak belirlendi.

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Dağdan toplayıp kilosunu 400 liraya satıyorlar: Adeta doğal şifa - Resim: 7

Ürünü daha az miktarda almak isteyenler bir bardak için 50 lira ödüyor.

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Dağdan toplayıp kilosunu 400 liraya satıyorlar: Adeta doğal şifa - Resim: 8

Tezgahtan alıç alan Cengiz Demir, meyvenin herhangi bir yetiştirme işlemi yapılmadan doğada bulunduğunu söyledi.

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Dağdan toplayıp kilosunu 400 liraya satıyorlar: Adeta doğal şifa - Resim: 9

Dağlarda az sayıda alıç ağacı olduğunu belirten Demir, ürünün fiyatının yüksek görünmesine rağmen sağlık açısından değerli olduğunu ifade etti.

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Dağdan toplayıp kilosunu 400 liraya satıyorlar: Adeta doğal şifa - Resim: 10

Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Dağda 3-4 tane ağaç bulunur. Onlardan toplayıp buraya getirirler.”

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Dağdan toplayıp kilosunu 400 liraya satıyorlar: Adeta doğal şifa - Resim: 11

“Ne yazık ki biz bunu pahalı görüyoruz ama aslında çok ucuz. Doğanın meyvesi ve ilaçtır. Yani parayı düşünmeyelim, sağlığımızı düşünelim."

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Dağdan toplayıp kilosunu 400 liraya satıyorlar: Adeta doğal şifa - Resim: 12

Yabani alıç satışı yapan Erkan Güldağ ise meyvenin yıl içinde yalnızca bir kez yetiştiğini belirtti.

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Dağdan toplayıp kilosunu 400 liraya satıyorlar: Adeta doğal şifa - Resim: 13

Dağlarda bulunan ağaçlardan toplanan ürünlerin daha sonra satış için tezgahlara getirildiğini aktaran Güldağ, bir ağaçtan 20 ila 40 kilogram arasında alıç toplandığını söyledi.

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Dağdan toplayıp kilosunu 400 liraya satıyorlar: Adeta doğal şifa - Resim: 14

Güldağ, kilogram fiyatının 400 lira olduğunu, bardakla satın almak isteyenlere ise 50 liradan satış yaptıklarını belirtti.

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Dağdan toplayıp kilosunu 400 liraya satıyorlar: Adeta doğal şifa - Resim: 15

Öğrencilerden gelenlere zaman zaman ücretsiz ürün verdiklerini ve tadımlık alıç ikram ettiklerini ifade eden Güldağ, vatandaşları tezgahlarına davet etti.

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