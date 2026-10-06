Van'da sonbaharla birlikte dağlık alanlarda yetişen alıç, yöre halkı tarafından toplanarak kentteki tezgahlarda satışa çıkarılmaya başlandı.
Dağdan toplayıp kilosunu 400 liraya satıyorlar: Adeta doğal şifa
Dağlık bölgelerde kendiliğinden yetişen alıç, havaların soğumasıyla tezgahlardaki yerini aldı. Sarı, kırmızı ve turuncu renkleriyle satışa sunulan alıcın kilosu 400 liradan, bardak ölçüsü ise 50 liradan alıcı buluyor.Kaynak: İHA
Yörede "yumuşan" olarak da adlandırılan meyve, sıcak havaların geride kaldığının işaretlerinden biri olarak görülüyor.
Herhangi bir bakıma ihtiyaç duymadan doğal ortamında yetişen alıç, çoğunlukla eylül ayının son döneminde olgunlaşıyor.
Fındık büyüklüğündeki meyveler; sarı, kırmızı ve turuncu renkleriyle tezgahlarda yer alırken ekşimsi tadıyla tüketiliyor.
Alıç ayrıca marmelat ve reçel yapımında da değerlendiriliyor.
Sezonun başlamasıyla vatandaşların ilgi gösterdiği alıcın kilogram fiyatı 400 lira olarak belirlendi.
Ürünü daha az miktarda almak isteyenler bir bardak için 50 lira ödüyor.
Tezgahtan alıç alan Cengiz Demir, meyvenin herhangi bir yetiştirme işlemi yapılmadan doğada bulunduğunu söyledi.
Dağlarda az sayıda alıç ağacı olduğunu belirten Demir, ürünün fiyatının yüksek görünmesine rağmen sağlık açısından değerli olduğunu ifade etti.
Demir, şu ifadeleri kullandı:
"Dağda 3-4 tane ağaç bulunur. Onlardan toplayıp buraya getirirler.”
“Ne yazık ki biz bunu pahalı görüyoruz ama aslında çok ucuz. Doğanın meyvesi ve ilaçtır. Yani parayı düşünmeyelim, sağlığımızı düşünelim."
Yabani alıç satışı yapan Erkan Güldağ ise meyvenin yıl içinde yalnızca bir kez yetiştiğini belirtti.
Dağlarda bulunan ağaçlardan toplanan ürünlerin daha sonra satış için tezgahlara getirildiğini aktaran Güldağ, bir ağaçtan 20 ila 40 kilogram arasında alıç toplandığını söyledi.
Güldağ, kilogram fiyatının 400 lira olduğunu, bardakla satın almak isteyenlere ise 50 liradan satış yaptıklarını belirtti.
Öğrencilerden gelenlere zaman zaman ücretsiz ürün verdiklerini ve tadımlık alıç ikram ettiklerini ifade eden Güldağ, vatandaşları tezgahlarına davet etti.