Kaynak: ANKA

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile ilçe belediye başkanlarının tutuklanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Salıcı, açıklamasını X hesabı üzerinden paylaşırken, tutuklamalarla ilgili iktidar ve muhalefetin yanı sıra yargı mensupları ile vatandaşların da durumun farkında olduğunu söyledi.

CHP’li Salıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Dolandırıcıların siyasi ayağına dokunan var mı? Yok. Çünkü onlar AKP'li. Vahap Seçer ve Mithat Bülent Özmen niye tutuklandı? Çünkü onlar AKP'li değiller. Bunu iktidar da biliyor, muhalefet de. Savcı da biliyor, yargıç da. Sokaktaki vatandaş da biliyor. Bu gidişatın siyasi faturası ağır olacak.”