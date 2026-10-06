YAĞIŞLI HAVA GENİŞ BİR ALANA YAYILIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Türkiye’nin önemli bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Özellikle doğu ve güney kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, bazı illerde yağışların kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.
Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor: Çok sayıda ile kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji’nin son tahminlerine göre Türkiye’nin doğu ve güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken Güneydoğu’da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığı güneydoğuda 4 ila 6 derece düşecek.Kaynak: Haber Merkezi
YAĞIŞLI HAVA GENİŞ BİR ALANA YAYILIYOR
BU İLLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Osmaniye, Kahramanmaraş, Karaman, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hatay’ın kıyıları ve Malatya’nın güney kesimleri de kuvvetli yağış beklenen noktalar arasında.
SEL VE SU BASKININA DİKKAT
Adıyaman ve Diyarbakır’ın kuzey ve doğusu ile Batman’ın kuzeyinde de kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Meteoroloji; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın yanı sıra ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
MARMARA VE EGE YAĞIŞTAN UZAK
Marmara’da parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. İstanbul ve Kocaeli’de sıcaklığın 22, Bursa’da 22, Çanakkale’de ise 24 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Ege’de de yağış beklenmezken İzmir’de sıcaklık 27, Muğla’da 26 dereceyi bulacak.
AKDENİZ’DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK
Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Adana’da 26, Antalya’da 28, Hatay’da 24 derece bekleniyor.
İÇ ANADOLU’NUN GÜNEYİNDE YAĞMUR VAR
İç Anadolu’nun güneyi ile Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Karaman’da özellikle sabah saatlerinde yağışların yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor. Ankara 21 ve Eskişehir 19 dereceyle günü parçalı bulutlu geçirirken Konya ve Nevşehir’de yağış görülecek.
KARADENİZ’DE YAĞIŞ DOĞUYA KAYIYOR
Batı Karadeniz genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken Sinop çevrelerinde sağanak görülecek. Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz’de ise yağış alanı genişleyecek. Tokat, Samsun, Rize ve Trabzon çevrelerinde gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
GİRESUN İÇİN GECE SAATLERİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz’de gün boyunca aralıklarla görülecek yağışların gece saatlerinde Giresun çevresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Samsun’da 19, Trabzon’da 19, Rize’de ise 20 derece tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU’DA YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRACAK
Doğu Anadolu genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR 4 İLA 6 DERECE DÜŞECEK
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken güneydoğu kesimlerinde dikkat çeken bir değişim yaşanacak. Bu bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU’DA İKİLİ UYARI
Güneydoğu Anadolu’da sağanak ve gök gürültülü sağanağın yanı sıra toz taşınımı da bekleniyor. Diyarbakır’ın kuzey ve doğusu, Adıyaman ile Batman’ın kuzeyinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgedeki toz taşınımının hava kalitesini ve görüş mesafesini düşürebileceği bildirildi.
7 EKİM HARİTASINDA YAĞIŞ DOĞUDA YOĞUNLAŞIYOR
Paylaşılan 7 Ekim Çarşamba tahmin haritasında yağışlı havanın özellikle Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu çevresinde yoğunlaştığı görülüyor. Batı kesimlerde parçalı bulutlu hava öne çıkarken doğudaki birçok noktada gök gürültülü sağanak işaretleri dikkat çekiyor.