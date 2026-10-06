Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor: Çok sayıda ile kuvvetli yağış uyarısı

YAĞIŞLI HAVA GENİŞ BİR ALANA YAYILIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Türkiye’nin önemli bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Özellikle doğu ve güney kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, bazı illerde yağışların kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.