Sonbahar ve kış aylarında sıkça karşılaştığımız gri ve kapalı havalar, sadece dış dünyayı karartmakla kalmıyor; ruh halimizi de derin bir sessizliğe sürüklüyor. Gün boyunca yataktan çıkmakta zorlanma, odaklanma güçlüğü ve sebepsiz bir hüzün hissi, kapalı havaların insan zihnine yansıyan ilk belirtileri arasında yer alıyor.

BİYOLOJİK VE KİMYASAL SÜREÇLER

Bu durumun temelinde tamamen biyolojik ve kimyasal süreçler yatıyor. İnsan vücudu, ışığa göre hareket eden hassas bir biyolojik saate (sirkadiyen ritim) sahiptir. Güneş ışığının azalmasıyla birlikte beyin, mutluluk ve canlılık hissi veren serotonin hormonunun üretimini düşürür. Aynı zamanda, karanlık ortam melatonin hormonunun salgılanmasını tetikler. Gündüz saatlerinde artan melatonin seviyesi, kişinin kendisini gün boyu uykulu, halsiz ve enerjisiz hissetmesine yol açar.

Psikoloji literatüründe "Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu" (SAD) olarak adlandırılan bu tablo, özellikle güneş ışığının azaldığı dönemlerde belirginleşir. Işık eksikliği, beynin duygu durumunu düzenleyen merkezlerini doğrudan etkileyerek bireyleri sosyal ilişkilerden uzaklaşmaya ve içe kapanmaya yönlendirir.

UZMANLAR NE ÖNERİYOR?

Kapalı havaların yarattığı bu zihinsel kasveti kırmak ise imkansız değil. Uzmanlar, günün en aydınlık saatlerinde kısa da olsa dışarıda yürüyüş yapılmasını, kapalı mekanlarda doğal ışığı maksimum düzeyde içeri alacak alanlarda vakit geçirilmesini tavsiye ediyor. Ayrıca düzenli fiziksel aktivite, dengeli beslenme ve uyku hijyenine dikkat etmek, düşen serotonin seviyesini dengeleyerek kış depresyonunun etkilerini en aza indirmede kritik bir rol oynuyor.