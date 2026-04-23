Polen alerjisinin yoğunlaştığı döneme girildiğini belirten Dr. Burgazlıoğlu, bahar aylarında havada artan polenlerin özellikle alerjik bünyelerde çeşitli şikâyetlere neden olduğunu ifade etti. Burun akıntısı ve kaşıntısı, gözlerde sulanma ve kaşıntı, sık hapşırma, sinüzit ve nefes darlığı bu şikâyetler arasında yer alıyor. Bu etkilerden korunmak için ise bazı basit ama etkili yöntemler bulunuyor.

Polenlere karşı daha rahat bir dönem geçirmek için alınabilecek önlemlerden söz eden Burgazlıoğlu, polenlerin özellikle sabaha karşı saat 04.00-05.00 civarında havaya karışmaya başladığını ve akşam saatlerine kadar etkisini sürdürdüğünü belirtti. Sabah saatlerinde yoğunluklarının daha fazla olduğunu vurgulayan uzman, mümkünse bu saatlerde dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi. Dışarı çıkılması gerekiyorsa maske kullanılması ya da ağız ve burnun kapatılması öneriliyor. Ayrıca açık havada uzun süre kalmamak ve doğa yürüyüşü ya da piknik gibi aktivitelerden uzak durmak da önemli.

Evlerin havalandırılması için sabah yerine akşam saatlerinin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çeken Burgazlıoğlu, sabah erken saatlerde pencere ve balkon kapılarının açılmamasını önerdi. Şikâyetlerin devam etmesi halinde, kapalı ortamlarda polenleri filtreleyen hava temizleme cihazlarının kullanılabileceğini de ekledi.

Ev ve araç klimalarının düzenli bakımının yapılması gerektiğini hatırlatan Burgazlıoğlu, polen filtrelerinin yılda en az bir kez temizlenmesinin önemine değindi. Gözlük kullananların gözlüklerini sık sık temizlemesi, dışarıda giyilen kıyafetlerin yatak odasına sokulmaması ve çamaşırların açık havada kurutulmaması da alınabilecek diğer önlemler arasında yer alıyor. Eve dönüldüğünde ellerin ve yüzün yıkanması, polen temasını azaltmada etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Ayrıca polen mevsiminde açık havada spor yapılmasının önerilmediğini belirten uzman, yanları kapalı güneş gözlüklerinin de koruyucu olabileceğini ifade etti. İlaç tedavisine rağmen şikâyetleri devam eden ve alerjisi testlerle doğrulanmış hastalarda ise immünoterapi (aşı tedavisi) seçeneğinin değerlendirilebileceğini sözlerine ekledi.