Yeniçağ Gazetesi
23 Nisan 2026 Perşembe
Golleriyle 1. Lig'i salladı, A Milli Takım'a göz kırptı: Montella'ya mesaj yolladı

Ali Habeşoğlu, Bodrum FK formasıyla gösterdiği performansın yanı sıra A Milli Takım hedefiyle de dikkat çekiyor. Genç golcü, Montella’ya mesaj vererek hayalinin milli takım olduğunu belirtirken gözler hem oyuncunun performansına hem de Vincenzo Montella’nın kararına çevrildi.

Trendyol 1. Lig’de normal sezonun bitimine 2 hafta kala play-off oynamayı garantileyen Bodrum FK’da genç forvet Ali Habeşoğlu performansıyla takımının en önemli hücum silahlarından biri haline geldi.

ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ

Sezon başında 3. Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor’dan transfer edilen 21 yaşındaki santrfor, kariyerindeki çıkışı 1. Lig seviyesinde de sürdürdü.

Geçtiğimiz sezon 3. Lig’de 18 gol atarak takımını play-off finaline taşıyan ve bu performansıyla Türkiye U21 Milli Takımı’na kadar yükselen genç oyuncu, Bodrum FK’da da istikrarlı grafiğini koruyor.

TAKIMI ADINA BÜYÜK KOZ

Bu sezon 1. Lig’de 36 maçta 12 gol ve 3 asist üreten Habeşoğlu, Türkiye Kupası’nda da 2 kez ağları sarsarken özellikle sezonun ikinci yarısında attığı 9 golle takımını play-off’a taşıyan isimlerin başında geldi. 1

15 golle takımın en skorer oyuncusu olan Seferi’nin ardından ikinci sırada yer alan 1.90 boyundaki forvet; hava toplarındaki etkinliği, fizik gücü, hız ve teknik kapasitesiyle dikkat çekiyor.

MONTELLA'YA MESAJ

Genç yıldız, geçtiğimiz günlerde beIN Sports’a verdiği röportajda ise en büyük hayalinin Türkiye Millî Futbol Takımı forması giymek olduğunu söyledi.

Açıklamasında teknik direktör Vincenzo Montella’ya da seslenen Habeşoğlu, “A Millî Takım benim hayalim, bunun için çalışıyorum” diyerek mesaj gönderdi.

Gösterdiği performansla transfer piyasasında da dikkat çeken genç golcünün sezon sonunda Süper Lig ekiplerinin ve yurt dışı kulüplerinin radarına girmesi bekleniyor. Bodrum FK ise play-off sürecinde genç yıldızın formuna güveniyor.

Gözler şimdi hem genç yıldızın göstereceği performansa hem de Montella’nın A Milli Takım tercihine çevrilmiş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi / DHA
