Orta Doğu’nun enerji damarı olan Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin kesintiye uğraması, arz güvenliği endişelerini tetikledi.
Petrol ve gümüş uçuşa geçti, altın, dolar ve bitcoin bugün ne kadar? Piyasalar tepetaklak
ABD-İran arasında ateşkesin uzatılması kararı piyasaları tepetaklak etti. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan askeri hareketlilik ve gemi trafiğine yönelik kısıtlamalar, küresel piyasalarda jeopolitik risk fiyatlamasını zirveye taşıdı. işte altın, dolar ve petrolde son durum.Derleyen: Züleyha Öncü
Gram Altın Bugün Ne Kadar?
Kapalı Çarşı'da bugün gram altın
Alış fiyatı:6.767 TL
Satış fiyatı: 6.857 TL
Yarım Altın Bugün Ne Kadar?
Kapalı Çarşı'da bugün yarım altın fiyatları ise şöyle;
Alış: 22.197 TL
Satış: 22.354 TL
Çeyrek Altın Bugün Ne Kadar?
Kapalı Çarşı'da bugün çeyrek altın fiyatları ise şöyle;
Alış: 11.107 TL
Satış: 11.236 TL
Ons Altın Bugün Ne Kadar?
Güncel Ons Altın Fiyatı: 4.723,50 dolar.
Dolar Bugün Ne Kadar?
Bugün anlık serbest piyasa abd doları alış fiyatı 44,8829 TL, satış fiyatı 44,8915 TL şeklindedir.
Euro Bugün Ne Kadar?
Bugün anlık serbest piyasa euro alış fiyatı 52,7276 TL, satış fiyatı 52,7423 TL şeklindedir.
Petrol Bugün Ne Kadar?
Brent Petrol fiyatı, anlık olarak 104 dolara karşılık gelmektedir.
Gümüş Bugün Ne Kadar?
1 Gram Gümüş fiyatı, anlık olarak 110,04 TL'ye karşılık gelmektedir.
Bitcoin Bugün Ne Kadar?
Bitcoin (BTC) güncel fiyatı 78.192 dolar.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen bilgilendirme amaçlıdır.