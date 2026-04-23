Akaryakıtta art arda gelen indirim ve zam haberleri, sürücülerin de kafasını karıştırdı. Vatandaşta fiyat algısı tamamen kırıldı. Akaryakıt alan sürücüler karda mı yoksa zararda mı, indirimli mi yoksa zamlı alıyor, anlayamadı.
Akaryakıtta al ver düzeni; Eşel Mobil geldi geçti, mazot hala 70 lira
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar sonrası başlayan savaş, Türkiye'de ekonominin en önemli halkası olan akaryakıtı doğrudan etkiledi. Eşel Mobil Sistemi, pompadaki alevi söndüremedi. Savaş öncesi 60 lira bandında olan mazot, bugün 70 lira seviyesinde.Derleyen: Yunus Arıkan
Son olarak Motorine gelen 2,33 liralık indirimle beraber motorin uzun bir aradan sonra 70 liranın altına inse de, savaş öncesi fiyatlara yaklaşamadı. Akaryakıta 28 Şubat'tan bu yana yaklaşık yüzde 15 oranında zam yapılmış oldu.
Eşel Mobil Sistemi, akaryakıta gelen zamların önüne geçemedi. Alınan ÖTV'den de tam anlamıyla feragat edilmediği için, vatandaşa zam üstüne zam yağdı. Akaryakıta her ne kadar indirim gelmiş gibi gösterilse de sürücüler litre başına yüzde 15 daha fazla ödüyor.
Savaş öncesi akaryakıt fiyatları şöyleydi:
Benzin litre fiyatı: 57.27 TL
Motorin litre fiyatı: 60.37 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
23 Nisan 2026 Cuma güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:
İSTANBUL AVRUPA YAKASINDA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 62.70 TL
Motorin fiyatı: 69.35 TL
LPG fiyatı: 34.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASINDA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 62.56 TL
Motorin fiyatı: 69.21 TL
LPG fiyatı: 34.39 TL
ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 63.67 TL
Motorin fiyatı: 70.47 TL
LPG fiyatı: 34.87 TL
İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 63.94 TL
Motorin fiyatı: 70.75 TL
LPG fiyatı: 34.79 TL