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Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray’ın taraftar grubu Ultraslan’ın lideri Muzaffer Şirin hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında “karaborsa”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “uyuşturucu madde kullanma” suçlamaları yöneltilen Şirin, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Şirin’den Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nda alınan örnekler üzerinde yapılan uyuşturucu testinin sonuçları belli oldu. İncelemede Şirin’in saç örneklerinde amfetamin ve metamfetamin maddelerine rastlandığı belirtildi. Test sonucunun yayılmasının ardından Şirin sosyal medya hesabından ayetli bir paylaşım yaparak "Tuzak kuruyorlar" dedi.

Şirin'in paylaşımı şöyle:

Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillah Veyemkurûne veyemkuru(A)llâh(u)(s) va(A)llâhu ḣayru-lmâkirîn(e) Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. Esfel-i sâfilîn. Aşağılıkların en aşağılısınız.

Sebahattin Şirin’in savcılıkta verdiği ifadede uyuşturucu madde kullanmadığını söylediği öğrenilmişti. Adli Tıp Kurumunun hazırladığı raporun soruşturma dosyasına gönderildiği kaydedildi.