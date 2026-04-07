İstanbul’da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmalarına bu sabah bir yenisi eklendi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 9 ünlü isim gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan yer aldı.

Ünlüler, jandarma ekipleri tarafından saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Örnekler alındıktan sonra 9 kişi kurumdan ayrıldı.

3 İSİM ADLİYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında altı isim serbest bırakılırken, Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan, adliyeye sevk edildi.