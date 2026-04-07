Yeniçağ Gazetesi
07 Nisan 2026 Salı
İstanbul 11°
Petrol uçuşa geçti, altın yeniden yükselişte: Gümüş ve dolarda hareketlilik, piyasalardaki son durum

Petrol uçuşa geçti, altın yeniden yükselişte: Gümüş ve dolarda hareketlilik, piyasalardaki son durum

Güvenli liman olarak görülen gram altın, ons altın ve diğer fiziki altın türleri pazartesi günü yaptığı pozitif açılışı sürdürüyor. Dolar kurunda hareketllik var, Brent petrol jeopolitik riskler ve arz kaygılarıyla yükselişini sürdürüyor.

Petrol uçuşa geçti, altın yeniden yükselişte: Gümüş ve dolarda hareketlilik, piyasalardaki son durum - Resim: 1

Haftanın ikinci işlem gününde küresel piyasalarda emtia fiyatlarındaki artış öne çıkıyor. Dünkü kapanış verileriyle karşılaştırıldığında, yatırımcıların özellikle altın ve enerji tarafına yöneldiği görülüyor.

Petrol uçuşa geçti, altın yeniden yükselişte: Gümüş ve dolarda hareketlilik, piyasalardaki son durum - Resim: 2

Altın grubu güne değer kazancıyla başladı. Ons altın dünkü 4.667 dolar seviyesinden 4.698 dolara tırmanırken, bu durum yurt içindeki tüm altın kalemlerini yukarı taşıdı.

Petrol uçuşa geçti, altın yeniden yükselişte: Gümüş ve dolarda hareketlilik, piyasalardaki son durum - Resim: 3

Gram Altın: 6.689 TL kapanış 6.760 TL açılışla yükseliş gösterdi.

Petrol uçuşa geçti, altın yeniden yükselişte: Gümüş ve dolarda hareketlilik, piyasalardaki son durum - Resim: 4

Çeyrek Altın: 10.940 TL kapanış11.449 TL açılışla yükseliş

Petrol uçuşa geçti, altın yeniden yükselişte: Gümüş ve dolarda hareketlilik, piyasalardaki son durum - Resim: 5

Yarım Altın: 21.864 TL yaptığı kapanışı

22.797 TL'lik açılışla yükseliş gösterdi.

Petrol uçuşa geçti, altın yeniden yükselişte: Gümüş ve dolarda hareketlilik, piyasalardaki son durum - Resim: 6

Döviz ve Gümüşte Son Durum

Döviz kurları düne göre oldukça stabil bir seyir izlerken, gümüş gram bazında sınırlı bir artış gösterdi.

Petrol uçuşa geçti, altın yeniden yükselişte: Gümüş ve dolarda hareketlilik, piyasalardaki son durum - Resim: 7

Dolar/TL: Dün 44,58 TL seviyesinden kapanan kur, sabah saatlerinde 44,59 TL ile yatay seyrini sürdürüyor.

Petrol uçuşa geçti, altın yeniden yükselişte: Gümüş ve dolarda hareketlilik, piyasalardaki son durum - Resim: 8

Euro/TL: Dünkü 51,51 TL seviyesinden hafif bir kıpırdanmayla 51,52 TL bandına yerleşti.

Petrol uçuşa geçti, altın yeniden yükselişte: Gümüş ve dolarda hareketlilik, piyasalardaki son durum - Resim: 9

Bitcoin: Kripto para piyasası dünkü sert yükselişin ardından kar satışlarını karşılamaya çalışıyor. Lider kripto para 69.636 dolardan işlem görüyor.

Petrol uçuşa geçti, altın yeniden yükselişte: Gümüş ve dolarda hareketlilik, piyasalardaki son durum - Resim: 10

Petrol ve Kripto Paralarda Son Durum

Enerji piyasasında Brent petrolün 110 dolar sınırını geçmesi günün en önemli gelişmesi olarak kaydedildi.

Petrol uçuşa geçti, altın yeniden yükselişte: Gümüş ve dolarda hareketlilik, piyasalardaki son durum - Resim: 11

Brent Petrol: Dün 109,35 dolar olan varil fiyatı, yüzde 0,50'nin üzerinde artışla 110,39 dolara yükseldi.

