Haftanın ikinci işlem gününde küresel piyasalarda emtia fiyatlarındaki artış öne çıkıyor. Dünkü kapanış verileriyle karşılaştırıldığında, yatırımcıların özellikle altın ve enerji tarafına yöneldiği görülüyor.
Petrol uçuşa geçti, altın yeniden yükselişte: Gümüş ve dolarda hareketlilik, piyasalardaki son durum
Güvenli liman olarak görülen gram altın, ons altın ve diğer fiziki altın türleri pazartesi günü yaptığı pozitif açılışı sürdürüyor. Dolar kurunda hareketllik var, Brent petrol jeopolitik riskler ve arz kaygılarıyla yükselişini sürdürüyor.Hava Demir
Altın grubu güne değer kazancıyla başladı. Ons altın dünkü 4.667 dolar seviyesinden 4.698 dolara tırmanırken, bu durum yurt içindeki tüm altın kalemlerini yukarı taşıdı.
Gram Altın: 6.689 TL kapanış 6.760 TL açılışla yükseliş gösterdi.
Çeyrek Altın: 10.940 TL kapanış11.449 TL açılışla yükseliş
Yarım Altın: 21.864 TL yaptığı kapanışı
22.797 TL'lik açılışla yükseliş gösterdi.
Döviz ve Gümüşte Son Durum
Döviz kurları düne göre oldukça stabil bir seyir izlerken, gümüş gram bazında sınırlı bir artış gösterdi.
Dolar/TL: Dün 44,58 TL seviyesinden kapanan kur, sabah saatlerinde 44,59 TL ile yatay seyrini sürdürüyor.
Euro/TL: Dünkü 51,51 TL seviyesinden hafif bir kıpırdanmayla 51,52 TL bandına yerleşti.
Bitcoin: Kripto para piyasası dünkü sert yükselişin ardından kar satışlarını karşılamaya çalışıyor. Lider kripto para 69.636 dolardan işlem görüyor.
Petrol ve Kripto Paralarda Son Durum
Enerji piyasasında Brent petrolün 110 dolar sınırını geçmesi günün en önemli gelişmesi olarak kaydedildi.
Brent Petrol: Dün 109,35 dolar olan varil fiyatı, yüzde 0,50'nin üzerinde artışla 110,39 dolara yükseldi.