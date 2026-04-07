07 Nisan 2026 Salı
Emekli maaşı zammında kimse bu rakamı beklemiyordu: İşte en düşük emekli maaşı…

Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz zammına çevirdi. Mart ayı enflasyon verileriyle 3 aylık fark netleşirken, en düşük emekli maaşı için telaffuz edilen rakam ezberleri bozdu.

Ocak ayında en düşük emekli maaşı 20 bin TL olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı 35 bin TL'ye yaklaşan açlık sınırı karşısında dayanamıyor.

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ankara’dan gelecek zam haberlerine çevrildi. Mart ayı enflasyon verilerinin paylaşılmasıyla birlikte, Temmuz ayı için yapılacak artışın "mutfağındaki" rakamlar da gün yüzüne çıkmaya başladı. İlk çeyrek verileri cebimize girerken, 6 aylık tablonun tamamlanmasına sadece üç adım kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Ocak ayında yüzde 4,84, Şubat’ta yüzde 2,96 ve Mart’ta yüzde 1,94 olarak gerçekleşen enflasyon, kümülatif toplamda yüzde 10,04’lük bir fark oluşturdu. Bu rakam, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden garantilenen artış oranı anlamına geliyor.

Show Haber'de yer alan habere göre; Nisan, Mayıs ve Haziran verilerinin eklenmesiyle oluşacak 6 aylık tablo için kulisler hareketlendi. Piyasa beklentileri ve uzman öngörülerine göre:

İlk 5 aylık enflasyonun yüzde 14 seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Yaklaşık 5 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren "en düşük emekli maaşı" için de hesap makineleri çalışmaya başladı. Yeni yıla 20.000 TL seviyesinden başlayan taban maaşlar için formül netleşiyor.

Olası Senaryo: Eğer 6 aylık enflasyon farkı doğrudan en düşük maaşa yansıtılırsa; yüzde 16’lık artışla mevcut 20 bin TL olan taban aylığın 23 bin 200 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Şimdi tüm gözler, Temmuz ayında netleşecek olan son enflasyon verisinde ve hükûmetin bu orana ekleyip eklemeyeceği olası "refah payı" dokunuşunda.

