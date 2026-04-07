Sözlerine, yaşanan sürecin kendisini derinden etkilediğini belirterek başlayan Derici, operasyonların yöntemine eleştiri getirirken asıl sorunun kaynağına inilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye genelinde ünlü isimlere yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında, aralarında Simge Sağın, Melek Mosso ve Mustafa Ceceli gibi isimlerin de bulunduğu bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi. Daha önce benzer bir süreçte gözaltına alınan ve test sonuçları temiz çıkan Derici, yaşananların kendisinde iz bıraktığını ifade etti.

Operasyonların bir “cadı avına” dönüştüğünü savunan Derici, asıl mücadelenin uyuşturucunun kaynağına yönelik olması gerektiğini dile getirdi. Ülkeye bu maddelerin nasıl girdiğinin ve arkasındaki yapıların ortaya çıkarılmasının önemine dikkat çekti.

Kendi yaşadığı süreci de hatırlatan sanatçı, gözaltı anında ailesinin yaşadığı endişeye değinerek bu tür durumların yalnızca kamuoyuna yansıyan yönüyle değil, kişisel etkileriyle de ağır olduğunu ifade etti. Ünlü olmanın bu tür durumlarda farklı bir hassasiyet yaratmadığını belirten Derici, herkesin aynı insani duyguları taşıdığını söyledi.

Devlet çağırdığında ifade vermenin vatandaşlık görevi olduğunu vurgulayan Derici, ancak sürecin daha hassas yürütülmesi gerektiğini belirtti. Sabah saatlerinde yapılan operasyonların özellikle aileler üzerinde travmatik etkiler yarattığını ifade etti.

Uyuşturucuyla mücadelenin yüzeyde kalmaması gerektiğini söyleyen sanatçı, “asıl sorunun kökten çözülmesi” gerektiğini dile getirerek yetkililere çağrıda bulundu. Sokakta yaşanan gerçeklerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Derici, toplumun her kesiminin bu sorundan etkilendiğini söyledi.

Yaşanan gelişmelerin kendisini duygusal olarak zorladığını ifade eden Derici, gözaltına alınan arkadaşları için endişe duyduğunu ve onların en kısa sürede ailelerine kavuşmasını temenni etti.