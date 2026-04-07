İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önüne yönelik saldırıya ilişkin soruşturma sürerken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişinin daha yakalandığını açıkladı.

Bakan Çiftçi yaptığı açıklamada, "İstanbul Beşiktaş’ta, Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimize yönelik menfur saldırıya ilişkin soruşturma ve incelemeler, ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi daha yakalanmıştır. Olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve failler ile bağlantılı unsurların ortaya çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.