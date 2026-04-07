07 Nisan 2026 Salı
Anasayfa Gündem Kira piyasasında tersine dönüş: Fiyatlar 5 bin TL’ye kadar düştü

Kira piyasasında tersine dönüş: Fiyatlar 5 bin TL’ye kadar düştü

Yükselen kira fiyatları, teslim edilen on binlerce konutun ardından düşüşe geçti. Artan arzla birlikte bazı bölgelerde kira bedelleri 5 bin TL seviyesine kadar geriledi.

Kira piyasasında tersine dönüş: Fiyatlar 5 bin TL’ye kadar düştü - Resim: 1

Deprem sonrası kiralık konut bulmanın zorlaştığı ve fiyatların hızla yükseldiği Hatay’da, konut piyasasında dengeler değişmeye başladı.

Kira piyasasında tersine dönüş: Fiyatlar 5 bin TL’ye kadar düştü - Resim: 2

Teslim edilen yeni konutlarla birlikte kira fiyatlarında belirgin bir düşüş yaşandı.

Kira piyasasında tersine dönüş: Fiyatlar 5 bin TL’ye kadar düştü - Resim: 3

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 98 binin üzerinde bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edilmesi, kiralık konut arzını artırdı

Kira piyasasında tersine dönüş: Fiyatlar 5 bin TL’ye kadar düştü - Resim: 4

Depremzedelerin kalıcı konutlarına yerleşmesiyle birlikte piyasada boşalan daire sayısı yükseldi.

Kira piyasasında tersine dönüş: Fiyatlar 5 bin TL’ye kadar düştü - Resim: 5

Artan arzın etkisiyle kira fiyatları da aşağı yönlü hareket etti.

Kira piyasasında tersine dönüş: Fiyatlar 5 bin TL’ye kadar düştü - Resim: 6

Daha önce yüksek talep nedeniyle hızla artan fiyatların, son dönemde kademeli olarak gerilediği ifade ediliyor.

Kira piyasasında tersine dönüş: Fiyatlar 5 bin TL’ye kadar düştü - Resim: 7

Sektör temsilcileri, yeni dönemde kira fiyatlarını belirleyen unsurların da değiştiğine dikkat çekiyor.

Kira piyasasında tersine dönüş: Fiyatlar 5 bin TL’ye kadar düştü - Resim: 8

Dairenin bulunduğu kat ve şehir merkezine uzaklık, fiyatlamada belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor.

Kira piyasasında tersine dönüş: Fiyatlar 5 bin TL’ye kadar düştü - Resim: 9

Emlak uzmanlarının verdiği bilgilere göre, Hatay’da deprem sonrası yükselen kira fiyatları bazı bölgelerde kira bedelleri 5 bin TL ile 6 bin 500 TL aralığına kadar düşerken, genel piyasada 5 bin ile 15 bin TL bandı oluştu

Kira piyasasında tersine dönüş: Fiyatlar 5 bin TL’ye kadar düştü - Resim: 10

Analistler, konut teslimlerinin devam etmesiyle birlikte piyasadaki dengelenmenin süreceğini belirtiyor.

