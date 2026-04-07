Deprem sonrası kiralık konut bulmanın zorlaştığı ve fiyatların hızla yükseldiği Hatay’da, konut piyasasında dengeler değişmeye başladı.
Kira piyasasında tersine dönüş: Fiyatlar 5 bin TL’ye kadar düştü
Yükselen kira fiyatları, teslim edilen on binlerce konutun ardından düşüşe geçti. Artan arzla birlikte bazı bölgelerde kira bedelleri 5 bin TL seviyesine kadar geriledi.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Teslim edilen yeni konutlarla birlikte kira fiyatlarında belirgin bir düşüş yaşandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 98 binin üzerinde bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edilmesi, kiralık konut arzını artırdı
Depremzedelerin kalıcı konutlarına yerleşmesiyle birlikte piyasada boşalan daire sayısı yükseldi.
Artan arzın etkisiyle kira fiyatları da aşağı yönlü hareket etti.
Daha önce yüksek talep nedeniyle hızla artan fiyatların, son dönemde kademeli olarak gerilediği ifade ediliyor.
Sektör temsilcileri, yeni dönemde kira fiyatlarını belirleyen unsurların da değiştiğine dikkat çekiyor.
Dairenin bulunduğu kat ve şehir merkezine uzaklık, fiyatlamada belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor.
Emlak uzmanlarının verdiği bilgilere göre, Hatay’da deprem sonrası yükselen kira fiyatları bazı bölgelerde kira bedelleri 5 bin TL ile 6 bin 500 TL aralığına kadar düşerken, genel piyasada 5 bin ile 15 bin TL bandı oluştu
Analistler, konut teslimlerinin devam etmesiyle birlikte piyasadaki dengelenmenin süreceğini belirtiyor.