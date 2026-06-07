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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, birden fazla silahlı saldırı ihbarı üzerine Salit ve Tzur Yitzhak bölgelerine asker sevk edildiği bildirildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerden birinin vurularak etkisiz hale getirildiği, ikinci şüphelinin ise yaralı halde kaçtığı aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, olayda yaklaşık 35 yaşlarında bir erkeğin yaşamını yitirdiğini, ikisi ağır olmak üzere 5 yaralının hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, saldırıyı gerçekleştiren ve hayatını kaybeden kişinin İsrail vatandaşı bir Filistinli olduğu öne sürüldü. İkinci şüphelinin ise bir araçla olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Saldırının Kochav Yair, Tzur Yitzhak ve Tzur Natan yerleşimlerini kapsayan bölgede meydana geldiği ifade edilirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun olayla ilgili acil güvenlik toplantısı yaptığı bildirildi.