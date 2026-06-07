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Filistin’in resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, İsrail güçleri sabah saatlerinde Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Ramallah’ın güneyinde bulunan Kefr Malik köyünde yapılan baskınlarda üç Filistinli evlerine girilerek gözaltına alındı. Operasyon sırasında evlerdeki eşyaların zarar gördüğü, Filistinlilere ait cep telefonlarına da el konulduğu bildirildi.

Ramallah’ın kuzeydoğusundaki Sincil beldesinde ise İsrail askerlerinin buldozerlerle tarım arazilerine girdiği, çok sayıda ağacı sökerek bölgeye zarar verdiği aktarıldı. Yerel kaynaklar, bu yıkımın yaklaşık iki yıl önce kurulan bir yerleşim alanının genişletilmesi amacıyla yapıldığını ifade etti.

Selfit’in kuzeyindeki Kıra köyünde de Bekir ailesinin evi hedef alındı. Baskın sırasında ev eşyalarının ciddi şekilde tahrip edildiği, aileden üç kardeşin gözaltına alındığı belirtildi.

El Halil kentinde ise El Halil Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı ve siyasi analist Bilal Şevbeki’nin evi basıldı. Arama yapılan evde Şevbeki’nin gözaltına alınmadan önce darbedildiği ifade edildi.

Ayrıca Beytüllahim, Eriha ve Tulkerim’de düzenlenen ev baskınlarında üç Filistinlinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana Batı Şeria’da baskın, gözaltı ve çatışma olaylarında belirgin bir artış yaşanıyor. Bölgede neredeyse her gün farklı noktalara operasyonlar düzenlenirken, bu durum çoğu zaman can kaybı, yaralanma, gözaltılar ve mülk ile tarım alanlarının zarar görmesiyle sonuçlanıyor.