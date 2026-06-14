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Konya’nın Çumra ilçesinde bulunan Musalla Mezarlığı’nda bir evcil hayvanın gömüldüğü ve üzerine isim yazılı bir mezar taşı konulduğu belirlendi. Evcil bir hayvanın küçük bir alanı kapladığı mezar ihbar edildi.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine Çumra Belediyesi ekipleri mezarlıkta inceleme yaptı. Yapılan değerlendirmede söz konusu mezarın mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, mezarın kaldırılması için çalışma başlattı.

MEZAR KALDIRILDI

Yaşarken de öldürmeye ant içmişçesine rahat bırakılmayan can dostlar mezarda da rahat bırakılmadı. Belediye ekipleri, mezarlık alanında yapılan uygulamaya müdahale ederek evcil hayvana ait mezarı kaldırdı. Mezar taşının da alandan çıkarıldığı bildirildi. Olayın ardından mezarlık düzeni yeniden sağlandı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Yetkililer, mezarlıkların yalnızca insan definleri için ayrılmış alanlar olduğunu vurguladı. Bu tür uygulamaların yasal düzenlemelere aykırı olduğuna dikkat çekilerek, mezarlık alanlarının amacına uygun şekilde kullanılması gerektiği ifade edildi.

Vatandaşlardan ise “Toprak üstünde hayvanlara huzur vermeyenlerin toprak altında da huzur vermemesi şaşırtmadı.” yorumları yapıldı.