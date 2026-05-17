İstanbul Bahçelievler’de yer alan Rams Garden Bahçelievler sitesinde, martıların bahçeye konmasını engellemek amacıyla çevreye misina gerildiği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Site sakinlerinden biri, gerilen misinaların kuşlar için ölümcül tehlike oluşturduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

Paylaşılan görüntülerde bazı misinaların söküldüğü görülürken, site sakini yaşananlara ilişkin sert ifadeler kullandı. Hayvanlara yönelik uygulamaların giderek arttığını söyleyen vatandaş, yönetimin daha önce de evcil hayvan gezdirilmesine yasak getirdiğini ve bahçedeki kedilerin dışarı çıkarıldığını belirtti.

“ŞİMDİ DE SIRA MARTILARA MI GELDİ!”

CİMER'e şikayette bulunduğunu belirten site yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Önce evcil hayvan gezdirmeyi yasakladınız, sonra bahçedeki kedileri dışarı attınız. Şimdi de sıra martılara mı geldi!”

Martıların uçmaya çalışırken misinalara takıldığını ve bu nedenle yaralanarak hayatını kaybettiğini iddia eden site sakini, uygulamanın kaldırılmasını istedi. Olayla ilgili site yönetiminden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.