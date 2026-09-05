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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimini CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazanmış ancak AK Parti sonuca itiraz etmişti.

AK Parti'nin itirazının kabul edilmesiyle birlikte seçimin yenilenmesine karar verilmişti.

3 CHP'Lİ ÜYE SEÇİMDEN ÖNCE GÖZALTINA ALINDI

Üsküdar'da ayrıca seçimlerde oy kullacak olan 3 CHP'li Meclis üyesi gözaltına alınmıştı.

CHP de Üsküdar Belediyesi seçimlerinin yenilenmesi kararına itiraz etti ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi bu itirazı reddetti.

4 ÜYE SEÇIME SAATLER KALA AK PARTİ'YE GEÇTİ

Bu sırada 4 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti.

İstanbul Valiliği de Üsküdar Belediye Meclisi'nin Başkan Vekilini seçmek üzere bugün saat 10'da toplanmasının uygun görüldüğünü duyurdu.



Ancak YENİ Parti lideri Özgür Özel bu duruma tepki gösterdi ve meclis üyeleri gözaltındayken seçim yapılmasını eleştirdi.

Bugün yapılacak seçimler nedeniyle polisler de günün erken saatlerinde belediye binasının önünde nöbete başladı.