Yarın yapılacak Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi öncesi CHP Üsküdar İlçe Başkanı Zerrin Civandağ ve YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü ortak bir açıklama yaparak "Biz CHP ve YENİ Parti ilçe başkanları olarak halkımızın oylarıyla kazandığımız seçimi masa başında AK Parti’ye vermemek için bütün meclis üyelerimizle birlikte ortak davranacağımızı ve Üsküdar’ı vermeyeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız. Üsküdar’ı AK Parti’ye vermeyeceğiz" dediler.
YENİ Parti ve CHP ittifak yapma kararı aldı
Yarın yapılacak Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi öncesi CHP Üsküdar İlçe Başkanı Zerrin Civandağ ve YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü ortak bir açıklama yaparak seçimde birlikte hareket edeceklerini duyurdu.Kaynak: Haber Merkezi
Yapılan ortak açıklamada şunlar söylendi:
"Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş’a yönelik yapılan operasyon sonrası Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği için yapılan seçimi partimizin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazanmıştı.
AK Parti grubunun seçim sonucuna itirazı sonrasında mahkeme seçimi iptal etti. İstanbul Valiliği kararıyla yarın, 5 Eylül Cumartesi günü yeni bir seçim yapma kararı aldı.
AK Parti halkın iradesi ile kaybettiği seçimi ayak oyunlarıyla kazanmak için her şeyi yapıyor. 4 Belediye Meclis üyesinin AK Parti’ye geçmesi de, 3 Belediye Meclis üyesinin tekrarlanan seçimden hemen önce gözaltına alınması da bunun bir parçası.
Biz CHP ve YENİ Parti ilçe başkanları olarak halkımızın oylarıyla kazandığımız seçimi masa başında AKP’ye vermemek için bütün meclis üyelerimizle birlikte ortak davranacağımızı ve Üsküdar’ı vermeyeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız.
Üsküdar’ı AKP’ye vermeyeceğiz, halkın iradesine sahip çıkacağız!"
NE OLMUŞTU?
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’a yönelik gerçekleştirilen hukuki operasyonun ardından Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği süreci başladı. Belediye meclisinde yapılan ilk seçimi CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazandı.
Ancak AK Parti grubunun meclisteki oylama sonucuna yaptığı itirazı değerlendiren mahkeme, seçimi iptal etti. İptal kararının ardından İstanbul Valiliği, yeni başkan vevekilini belirlemek üzere seçimin 5 Eylül Cumartesi günü tekrarlanacağını duyurdu.
Tekrarlanacak oylama öncesinde ise meclis aritmetiğini etkileyen kritik gelişmeler yaşandı; 4 belediye meclis üyesinin AK Parti saflarına geçmesi ve tekrarlanan seçim hemen öncesinde 3 belediye meclis üyesinin gözaltına alınması, muhalefet kanadında seçime müdahale edildiği yönünde tepkilere yol açtı.