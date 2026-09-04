YENİ Parti ve CHP ittifak yapma kararı aldı

AK Parti halkın iradesi ile kaybettiği seçimi ayak oyunlarıyla kazanmak için her şeyi yapıyor. 4 Belediye Meclis üyesinin AK Parti’ye geçmesi de, 3 Belediye Meclis üyesinin tekrarlanan seçimden hemen önce gözaltına alınması da bunun bir parçası.