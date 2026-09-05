Özdemir Araştırma’nın ağustos ayı araştırmasında vatandaşlara, “Son bir ayda hangi konuda ekonomik olarak en çok zorlandınız?” sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 31,7’si, son bir ayda en fazla gıda fiyatları nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşadığını belirtti.
Son ankette çarpıcı sonuç: Geçim sıkıntısında dikkat çeken tablo
Ağustos ayından gerçekleştirilen son anket, vatandaşın geçim gündemindeki baskının boyutunu ortaya koydu. Araştırmada bazı harcama kalemleri öne çıkarken, dikkat çeken sonuçlar ekonomik tabloyu gözler önüne serdi. İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
Araştırmada vatandaşların ekonomik açıdan en fazla zorlandığı kalemler belli oldu.
GIDAYI KİRA VE ULAŞIM İZLEDİ
Katılımcıların yüzde 31,7’si son bir ayda en büyük ekonomik zorluğu gıda harcamalarında yaşadığını ifade etti.
Gıda fiyatlarını yüzde 11,2 ile kira giderleri takip etti. Katılımcıların yüzde 9,9’u ise ulaşım giderlerinin son bir ayda kendilerini en fazla zorlayan ekonomik kalem olduğunu söyledi.
Elektrik, su ve doğalgaz gibi faturalar yüzde 7,1 ile dördüncü sırada yer alırken, sağlık ve ilaç masrafları yüzde 5,7 oranında kaldı.
HER 3 KİŞİDEN 1'İ GİDERLERİNİN TAMAMINDA ZORLUK YAŞIYOR
Anketin dikkat çeken sonuçlarından biri ise ekonomik baskının yalnızca tek bir harcama kalemiyle sınırlı olmadığını ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 28,3’ü, araştırmada sıralanan ekonomik giderlerin tamamında zorlandığını belirtti.
Buna karşılık katılımcıların yüzde 6,1’i ise gıda, kira, ulaşım, faturalar ile sağlık ve ilaç masraflarının hiçbirinde ekonomik olarak zorlanmadığını ifade etti.
GIDA FİYATLARI İLK SIRADA
Özdemir Araştırma’nın ağustos ayı araştırması, vatandaşların ekonomik gündeminde gıda fiyatlarının belirgin biçimde öne çıktığını gösterdi.
Ankete göre gıda harcamaları, son bir ayda vatandaşların en fazla zorlandığı ekonomik kalem olurken, kira ve ulaşım giderleri de listenin üst sıralarında yer aldı.