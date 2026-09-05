Son ankette çarpıcı sonuç: Geçim sıkıntısında dikkat çeken tablo

GIDAYI KİRA VE ULAŞIM İZLEDİ

Katılımcıların yüzde 31,7’si son bir ayda en büyük ekonomik zorluğu gıda harcamalarında yaşadığını ifade etti.

Gıda fiyatlarını yüzde 11,2 ile kira giderleri takip etti. Katılımcıların yüzde 9,9’u ise ulaşım giderlerinin son bir ayda kendilerini en fazla zorlayan ekonomik kalem olduğunu söyledi.

Elektrik, su ve doğalgaz gibi faturalar yüzde 7,1 ile dördüncü sırada yer alırken, sağlık ve ilaç masrafları yüzde 5,7 oranında kaldı.