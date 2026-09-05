Yeniçağ Gazetesi
05 Eylül 2026 Cumartesi
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Son ankette çarpıcı sonuç: Geçim sıkıntısında dikkat çeken tablo

Son ankette çarpıcı sonuç: Geçim sıkıntısında dikkat çeken tablo

Ağustos ayından gerçekleştirilen son anket, vatandaşın geçim gündemindeki baskının boyutunu ortaya koydu. Araştırmada bazı harcama kalemleri öne çıkarken, dikkat çeken sonuçlar ekonomik tabloyu gözler önüne serdi. İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Son ankette çarpıcı sonuç: Geçim sıkıntısında dikkat çeken tablo - Resim: 1

Özdemir Araştırma’nın ağustos ayı araştırmasında vatandaşlara, “Son bir ayda hangi konuda ekonomik olarak en çok zorlandınız?” sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 31,7’si, son bir ayda en fazla gıda fiyatları nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşadığını belirtti.

1 7
Son ankette çarpıcı sonuç: Geçim sıkıntısında dikkat çeken tablo - Resim: 2

Araştırmada vatandaşların ekonomik açıdan en fazla zorlandığı kalemler belli oldu.

2 7
Son ankette çarpıcı sonuç: Geçim sıkıntısında dikkat çeken tablo - Resim: 3

GIDAYI KİRA VE ULAŞIM İZLEDİ

Katılımcıların yüzde 31,7’si son bir ayda en büyük ekonomik zorluğu gıda harcamalarında yaşadığını ifade etti.

Gıda fiyatlarını yüzde 11,2 ile kira giderleri takip etti. Katılımcıların yüzde 9,9’u ise ulaşım giderlerinin son bir ayda kendilerini en fazla zorlayan ekonomik kalem olduğunu söyledi.

Elektrik, su ve doğalgaz gibi faturalar yüzde 7,1 ile dördüncü sırada yer alırken, sağlık ve ilaç masrafları yüzde 5,7 oranında kaldı.

3 7
Son ankette çarpıcı sonuç: Geçim sıkıntısında dikkat çeken tablo - Resim: 4

HER 3 KİŞİDEN 1'İ GİDERLERİNİN TAMAMINDA ZORLUK YAŞIYOR

Anketin dikkat çeken sonuçlarından biri ise ekonomik baskının yalnızca tek bir harcama kalemiyle sınırlı olmadığını ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 28,3’ü, araştırmada sıralanan ekonomik giderlerin tamamında zorlandığını belirtti.

4 7
Son ankette çarpıcı sonuç: Geçim sıkıntısında dikkat çeken tablo - Resim: 5

Buna karşılık katılımcıların yüzde 6,1’i ise gıda, kira, ulaşım, faturalar ile sağlık ve ilaç masraflarının hiçbirinde ekonomik olarak zorlanmadığını ifade etti.

5 7
Son ankette çarpıcı sonuç: Geçim sıkıntısında dikkat çeken tablo - Resim: 6

GIDA FİYATLARI İLK SIRADA

Özdemir Araştırma’nın ağustos ayı araştırması, vatandaşların ekonomik gündeminde gıda fiyatlarının belirgin biçimde öne çıktığını gösterdi.

6 7
Son ankette çarpıcı sonuç: Geçim sıkıntısında dikkat çeken tablo - Resim: 7

Ankete göre gıda harcamaları, son bir ayda vatandaşların en fazla zorlandığı ekonomik kalem olurken, kira ve ulaşım giderleri de listenin üst sıralarında yer aldı.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro