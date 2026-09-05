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Kaynak: AA

Belçika Temsilciler Meclisi tarafından 2024 yılında kabul edilen yeni ceza kanunu, eylül ayı itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte çevreye ağır, geniş çaplı ve kalıcı zarar veren eylemler, "ekokırım" tanımı altında bağımsız bir suç kategorisi olarak kabul edildi.

Bu tarihi adımla Belçika, ekokırımı kendi adıyla bağımsız ve ağır bir suç olarak ceza kanununa dahil eden ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi unvanını kazandı.

EKOKIRIM SUÇUNUN KAPSAMI VE ŞARTLARI NETLEŞTİ

Belçika'nın yeni ceza kanununda ekokırım; yasa dışı bir eylem ya da ihmal sonucunda çevreye ciddi, geniş kapsamlı ve uzun süreli zarar verilmesi ve bu zararın meydana geleceğinin bilinmesine rağmen fiilin kasıtlı şekilde gerçekleştirilmesi olarak tanımlanıyor.

Ancak bir eylemin ekokırım kapsamında değerlendirilebilmesi için yalnızca çevreye zarar verilmiş olması yeterli sayılmayacak. Yasaya göre şu şartların bir arada bulunması gerekecek:

Zararın ciddi, geniş çaplı ve uzun süreli olması,

Eylemin kasıtlı biçimde gerçekleştirilmesi,

Failin ortaya çıkacak yıkıcı zararın önceden farkında olması.

BÜYÜK ÇAPLI FELAKETLER BU KAPSAMDA SORUŞTURULACAK

Belbelenen katı şartların oluşması halinde; büyük çaplı petrol sızıntıları, deniz ekosistemlerinin geniş ölçekte kirletilmesi veya nükleer atıkların doğada ciddi tahribata yol açması gibi devasa çevre felaketleri doğrudan ekokırım suçu altında soruşturulabilecek.

GERÇEK KİŞİLERE 20 YIL HAPİS, ŞİRKETLERE MİLYON AVROLUK CEZALAR

Yeni düzenleme, çevreye zarar veren failler için oldukça ağır yaptırımlar içeriyor:

GERÇEK KİŞİLER İÇİN

Ekokırım suçundan sorumlu tutulan bireyler, 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

TÜZEL KİŞİLER (ŞİRKETLER) İÇİN

Suçun şirket veya kurumlar tarafından işlenmesi halinde 1,2 milyon euro ile 1,6 milyon euro arasında değişen ağır para cezaları uygulanacak.

YASA FEDERAL YETKİ ALANLARINDA UYGULANACAK

Belçika'daki yeni ceza düzenlemesinin ilk etapta doğrudan federal hükümetin sorumluluğunda bulunan kritik alanlarda uygulanması öngörülüyor. Kuzey Denizi'ne ilişkin denizcilik ve çevre konuları ile radyasyon ve radyoaktif atıkların yönetimi bu kapsamın başlıca odak noktalarını oluşturuyor.