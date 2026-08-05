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CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya Belediye meclisinde yapılan 4. tur oylamada 22 geçerli oyla Üsküdar Belediye Başkan vekili seçildi. AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin 18 geçerli oy aldı.

CHP'nin 27, AK Parti ve MHP'nin ise 17 meclis üyesi oy kullandı.

44 meclis üyesinin katıldığı seçimde, AKP'nin adayına verilen 11 oya, CHP'nin adayı Çetinkaya'ya verilen 9 oya itiraz edildi.

Oy sayımı sırasında görevlinin, "İtiraz edilmeyen oy kalmadı" demesi dikkat çekti.

SİNEM DEDETAŞ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Bunun üzerine İstanbul Valiliği, başkanvekili seçiminin bugün yapılacağını duyurmuştu. Dedetaş ise cezaevinden yaptığı açıklamada, tutuklanmasının siyasi gerekçelerle gerçekleştiğini söylemişti.

SİBEL TAN ÇETİNKAYA KİMDİR?

Sibel Tan Çetinkaya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde siyaset yapan bir yerel yönetici. Çetinkaya halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yapıyor. Aynı zamanda İBB Eğitim Komisyonu üyesidir. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından boşalan başkanlık koltuğu için yapılan başkan vekilliği seçiminde CHP'nin adayı oldu. Kesin doğum tarihi kamuoyuyla paylaşılmamış olsa da, 1982 yılında Kabataş Lisesi'nden mezun olduğu bilinmektedir. Eğitim ve iş hayatının büyük bir kısmı İstanbul'da geçti.

Meslek geçmişine bakıldığında ise özel sektörde yönetim danışmanlığı, insan kaynakları ve proje geliştirme alanlarında uzun yıllar çalıştı. Kamu yönetimi ve yerel yönetimler konusunda deneyim sahibi. Halihazırdaki görevi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyeliği ile İBB Eğitim Komisyonu üyeliği.