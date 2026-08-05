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Kaynak: AA / DHA / İHA

Üsküdar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimde 'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, AK Parti'nin adayı ise Dündar Ziya Gültekin oldu.

İlk turda Çetinkaya 26, Gültekin 16 oy aldı. İki oy geçersiz sayılırken, salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçildi.

İkinci turda da tablo değişmedi. CHP adayı yeniden 26, AK Parti adayı ise 16 oy aldı. Bu turda da iki oy geçersiz sayıldı.

ÜÇÜNCÜ TURDA DENGELER DEĞİŞTİ

Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda ise sonuçlar dikkat çekti. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 21 oy, AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oy aldı.

Bu turda 5 oy geçersiz sayılırken, geçersiz oyların değerlendirilmesi seçim salonunda tartışmalara neden oldu.

GEÇERSİZ OY TARTIŞMASI YAŞANDI

AK Parti grubu, geçersiz sayılan oylarla ilgili itirazda bulunarak seçimi 22'ye 20 kazandıklarını savundu. Divan ise itirazın ardından üçüncü turu tamamlayarak dördüncü tur öncesinde 10 dakika ara verilmesine karar verdi.

Başkanvekilinin belirlenmesi için seçim dördüncü turda devam ediyor.

DEDETAŞ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Bunun üzerine İstanbul Valiliği, başkanvekili seçiminin bugün yapılacağını duyurmuştu. Dedetaş ise cezaevinden yaptığı açıklamada, tutuklanmasının siyasi gerekçelerle gerçekleştiğini öne sürmüştü.