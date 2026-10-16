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Kaynak: Haber Merkezi

Düzce'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için belediye binası önünde program gerçekleştirildi. Gültekin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, zabıta ekipleri tarafından cenaze aracından alınarak Üsküdar Belediyesinin önüne getirildi.

Belediyenin sosyal medya hesabından gerçekleştirilen paylaşımda ise, "Üsküdar'a duyduğu sevgi, hemşehrilerimizle kurduğu samimi bağ ve kısa sürede bıraktığı güzel izlerle daima hatırlayacağız. Üsküdar'a olan sevdası ve geride bıraktığı hatıralar, onu tanıyanların hafızasında yaşamaya devam edecek. Dündar Başkanımızı özlemle ve rahmetle anacağız. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verildi. Daha sonra Gültekin'in naaşı tekbirlerle cenaze aracına götürüldü.

Düzce'de trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in cenazesi, Büyük Çamlıca Camisi’ne getirildi.

GÜLTEKİN'İN VEFAT ETTİĞİ KAZANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nda Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in yaşamını yitirdiği kazanın detayları da ortaya çıktı. Gültekin'in yer aldığı otomobilin, aynı istikamette devam eden başka bir otomobile arkadan çarptığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek köyü mevkiinde yaşanan kazada, N.A. (67) idaresindeki 16 ARZ 453 plakalı otomobil, Ankara istikametinde orta şeritte seyir halindeyken aynı yönde sol şeritte ilerleyen Muharrem K. (47) yönetimindeki 34 VR 2034 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, 16 ARZ 453 plakalı otomobilin sürücüsü N.A. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan A.M.A. (20) yaralandı. Diğer otomobilde yolcu olarak yer alan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin (43) ve Harun D. (33) yaralandı.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Düzce Özel Çağsu Hastanesi'nde gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.