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Kaynak: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 131 ilacın daha geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu. Işıkhan’ın açıklamasına göre ilaçların 119’u yerli üretimden oluşuyor.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düzenlemenin vatandaşların tedavi imkanlarına erişimini kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti.

LİSTEDE KANSER VE DİYABET İLAÇLARI DA VAR

Geri ödeme listesine eklenen 131 ilaç arasında farklı tedavi alanlarına yönelik ürünler bulunuyor. Açıklanan bilgilere göre yeni listede 6 kanser ilacı, 22 diyabet ilacı, 14 pulmoner hipertansiyon ilacı, 4 kan ürünü ve 2 alerji aşısı yer alıyor.

YIL BAŞINDAN BU YANA 380 İLAÇ LİSTEYE ALINDI

Işıkhan, yıl başından bu yana geri ödeme listesine alınan ilaçların toplam sayısının 380’e yükseldiğini bildirdi. Bu ilaçların 34’ünün kanser tedavisinde kullanıldığını belirten Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 119'u yerli üretim olmak üzere 131 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırmak için bu yılın başından itibaren 34'ü kanser ilacı olmak üzere toplam 380 ilacı geri ödeme listemize dahil ettik. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum.”