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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'de ürettiği şekerleme ürünlerini uluslararası pazarlara ulaştıran Lolliboni Gıda'nın iflas sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Bakırköy 1. İcra Dairesi tarafından yayımlanan 14 Ekim 2026 tarihli ek sıra cetveli ilanında, alacak ve istihkak taleplerinin değerlendirilmesinin tamamlandığı bildirildi.

Hazırlanan sıra cetveli, ilgililerin incelemesine sunuldu. İlan, 2024/1 İflas dosya numarasıyla yürütülen süreç kapsamında yayımlandı.

60'TAN FAZLA ÜLKEYE ŞEKERLEME GÖNDERİYORDU

Lolliboni Gıda, Türkiye'de ürettiği şekerleme ürünlerini yurt dışındaki pazarlara gönderen şirketler arasında yer alıyordu. Özellikle oyuncaklı şekerleme ürünleriyle bilinen firma, 60'tan fazla ülkeye uzanan satış ağıyla faaliyet gösteriyordu.

Şirket hakkındaki iflas sürecine ilişkin son gelişmeler, icra dairesinin yayımladığı resmi ilanla duyuruldu.

ALACAKLILAR İÇİN 15 GÜNLÜK DAVA SÜRESİ

Bakırköy 1. İcra Dairesi'nin ilanında, alacakları kısmen veya tamamen reddedilen tarafların izlemesi gereken hukuki sürelere de yer verildi.

Buna göre alacağına ilişkin itirazda bulunmak isteyenlerin, alacağın esasına ve miktarına yönelik taleplerini iflas kararının verildiği yerdeki ticaret mahkemesinde 15 gün içinde dava açarak ileri sürmesi gerekiyor.

SIRA CETVELİNE İTİRAZ İÇİN 7 GÜN SÜRE

İlanda, alacağın miktarından ziyade sıra cetvelinde yer aldığı sıraya itiraz etmek isteyenler için farklı bir süre öngörülüyor. Buna göre sıra cetvelindeki sıraya yönelik itirazların 7 gün içinde yapılması gerekiyor.

9 Ekim 2026 tarihli karara dayanan resmi ilanla birlikte, alacaklıların başvurularında izleyecekleri süreç ve dava süreleri duyurulmuş oldu.