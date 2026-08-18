Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Uşak’ın Banaz ilçesindeki Susuz köyünde ikamet eden M.O.'ya ait konutta, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin dumanları fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine adrese Banaz Belediyesi itfaiyesi, Banaz Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve sağlık görevlileri yönlendirildi.

Kısa sürede adrese ulaşan ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın sıçramadan kontrol altına alındı. Söndürme işlemlerinin tamamlanmasının ardından evde büyük çapta hasar oluştuğu ve kullanılamaz duruma geldiği belirlendi.