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Kaynak: Haber Merkezi



Afyonkarahisar / Nihat Karaağaç / Yeniçağ



Bölgede devam eden ceviz hasadı, üreticilerin hummalı ve renkli çalışmalarıyla adeta bir "operasyon" havasında geçiyor. Hasat döneminin ikinci gününe giren üreticiler, sabahın erken saatlerinden itibaren ceviz bahçelerine adeta çıkarma yaptı.

TRAKTÖR, SIRIK VE ÇAKMA MAKİNESİ SAHADA

Gelişen tarım teknolojilerini geleneksel yöntemlerle harmanlayan üreticiler, ceviz ağaçlarına karşı adeta bir "hasat harekâtı" başlattı. Ağır yükü üstlenen traktörler ve yüksek dallara ulaşan sırıkların yanı sıra, son teknoloji ceviz çakma (silkeleme) makineleri de sahadaki yerini aldı. Gün boyu süren yoğun ve koordineli çalışma sayesinde tonlarca ceviz dallardan toplanarak çuvallara girmeye başladı.

“BEREKETLİ BİR SEZON GEÇİRİYORUZ”

Sahadaki hummalı çalışmayı espriyle "Ceviz Harekâtı" olarak nitelendiren üreticiler, binbir emekle yetiştirdikleri ürünleri toplamanın mutluluğunu yaşıyor.