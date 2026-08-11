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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hasat dönemine yaklaşık 15 gün kala üreticiler, yükselen maliyetlerin üretimi sürdürülemez hale getirdiğini dile getirdi.

"BU YIL MALİYETİMİZ ÇOK YÜKSEK"

Çiftçiler Sendikası Denetim Kurulu Üyesi Gürcan Ertürk, bağlarda çalışmaların kasım ayında budamayla başladığını, ardından bağlama, gübreleme ve ilaçlama süreçlerinin aylar boyunca devam ettiğini belirtti.

Üretimin yalnızca hasat döneminden ibaret olmadığını vurgulayan Ertürk, iki yıl önce 115 liraya satılan üzümün bugün kuru üzüm olarak 75-80 lira seviyelerinde alıcı bulduğunu ifade etti.

MAZOT, GÜBRE VE İŞÇİLİK KATLANDI

Ertürk, mazot fiyatının 83 liraya yükseldiğini, hasat döneminde kullanılacak potasa, ilaç ve işçilik giderlerinin de önemli ölçüde arttığını belirterek üreticilerin ciddi ekonomik baskı altında olduğunu söyledi.

Üreticilerin destek beklediğini ifade eden Ertürk, TARİŞ ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sürece müdahil olması gerektiğini dile getirdi.

"ÇİFTÇİ SAHİPSİZ"

Artan maliyetlere rağmen üretmeye devam ettiklerini belirten Ertürk, bir asmanın sezon boyunca en az beş-altı kez işçilik gördüğünü ifade ederek, "Çiftçi sahipsiz. Çiftçinin tutamağı yok." sözleriyle yaşanan sıkıntıları anlattı.

"ELDE VAR SIFIR"

Bölgedeki üreticilerden Mustafa Güleç de yükselen maliyetlerin kazancı tamamen ortadan kaldırdığını belirterek, "Elde var sıfır. Bir şey kalmıyor yani elime. Gerçekten kalmıyor." dedi.

Mevcut şartlarda çiftçiliğin gelecek nesillere aktarılmasının zorlaştığını ifade eden Güleç, "Bizler son jenerasyonuz artık çiftçilikte. Bizden sonraki nesil bu bağcılığı yapamaz." değerlendirmesinde bulundu.

MİLLETVEKİLLERİNE ORTAK ÇAĞRI

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise Manisa'daki tüm milletvekillerine çağrıda bulunarak, iktidar ve muhalefet ayrımı yapılmaksızın üzüm üreticisinin sorunları için ortak hareket edilmesini istedi.

Yalvaç, üreticinin yalnızca kendi geçimi için değil, ülke tarımı ve ekonomisi için de üretim yaptığını vurguladı.

GİRDİ MALİYETLERİ YÜZDE 70'E KADAR ARTTI

Yalvaç, geçen yıla göre üretim maliyetlerinde ciddi artış yaşandığını belirterek, külleme ilacının 400 liradan 600 liraya, bakırın 900 liradan 1.400 liraya, gübrenin torbasının 1.600 liradan 2.500 liraya yükseldiğini söyledi.

Mazotun 50 liradan 80 liranın üzerine çıktığını, tarım işçilerinin günlük ücretlerinin ise 1.000 liradan 1.700-1.800 liraya ulaştığını ifade eden Yalvaç, toplam üretim maliyetlerinin yüzde 50 ila yüzde 70 arasında arttığını kaydetti.

"150 LİRANIN ALTINDAKİ FİYAT BAĞCILIĞI BİTİRİR"

Üreticilerin ayakta kalabilmesi için kuru üzüm fiyatının maliyetleri karşılayacak seviyede belirlenmesi gerektiğini söyleyen Yalvaç, 7 numara Sultaniye kuru üzüm için en az 150 lira taban fiyat talep etti.

Geçmiş yıllardaki fiyatlar ile bugünkü maliyetlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yalvaç, üretimin sürdürülebilmesi için açıklanacak fiyatın üreticiyi koruyacak seviyede olması gerektiğini ifade etti.