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Kaynak: AA

Emekli İlhan Emir, baba mirası arazide lavanta hasadına başladı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşayan İlhan Emir, 26 yıllık çalışma hayatının ardından emekli olunca baba mirası araziyi üretime kazandırdı. Boş zamanını değerlendirmek için araştırma yapan Emir, yaklaşık 3 dönümlük araziyi lavanta bahçesine dönüştürdü.

Bozüyük’e 12 kilometre uzaklıktaki Karaağaç köyünde bulunan araziye Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldığı bilgiler doğrultusunda 500 kök lavanta diken Emir, geçen yıl ilk hasadını gerçekleştirdi.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA ÜRETİME YÖNELDİ

2023 yılında emekli olan Emir, emeklilik döneminde boş zamanını değerlendirmek için farklı üretim alanlarını araştırdı. Araştırmaları sonucunda lavanta yetiştirmeye karar veren Emir, katma değerli bir ürün olması nedeniyle bu alana yöneldi.

Emir, eşi Ümmügülsüm Emir ile birlikte lavantaların bakımını ve hasadını gerçekleştiriyor.

BABA MİRASI ARAZİDEN KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER ÇIKARIYOR

Hasat ettiği lavantaları yalnızca ham ürün olarak değerlendirmeyen Emir, damıtma yöntemiyle lavanta yağı ve suyu elde ediyor. Bu ürünlerden oda kokusu, araç kokusu ve lavanta yağı hazırlayarak satışa sunuyor.

Emir, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde distilasyon yöntemiyle lavantaların yağ ve suyunu elde ettiklerini belirterek, ürünleri evde eşiyle birlikte hazırladıklarını anlattı.

Geçtiğimiz ay marka tescilini de aldıklarını belirten Emir, markalarının Bozüyük'ün adını taşıdığını söyledi.

GEÇEN YIL 12 KİLOGRAM YAĞ ELDE ETTİ

Emir, geçen yıl gerçekleştirdiği lavanta hasadından 12 kilogram yağ elde ettiğini belirtti.

Bu yılki hasada başladıklarını ifade eden Emir, üretimin geçen yıla göre yaklaşık iki katına çıkmasını beklediğini dile getirdi.

Emir, üretim sürecinde en büyük destekçisinin eşi olduğunu belirterek, hasadı da eşiyle birlikte yaptıklarını söyledi.

HASADI EŞİYLE BİRLİKTE YAPIYOR

İlhan Emir'in eşi Ümmügülsüm Emir de lavanta bahçesinde birlikte vakit geçirdiklerini ve arazinin bakımını yaptıklarını ifade etti.

Emir ailesi, baba mirası araziyi lavanta üretimiyle değerlendirerek elde ettikleri ürünleri farklı kullanım alanlarına dönüştürmeye devam ediyor.