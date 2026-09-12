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Kaynak: AA

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki sürekli koordinasyon ve istişare çerçevesinde bölgesel gelişmeler ve bunlara karşı atılabilecek adımlar masaya yatırıldı.

Bölgedeki gelişmelerin kalıcı güvenlik ve istikrarı sağlayacak şekilde ele alınmasının yollarının değerlendirildiği görüşmede, bölgede tırmanan gerilimi sona erdirmeyi ve gerilimin tüm nedenlerini ele alan bir çözüme ulaşmayı hedefleyen çabaların desteklendiği belirtildi.

İki Bakan ayrıca stratejik kardeşlik ilişkilerini güçlendirmek için ortak çalışmanın sürdürülmesi ve bölgesel meseleler ile tehditlere karşı koordinasyonun devam ettirilmesi konusunda ortak noktada kalındı.

Ürdünlü Bakan Safedi, görüşmede Suudi Arabistan'ın Riyad ve Medine bölgelerinde Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'na çok sayıda insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı kınadığını ifade etti.

Safedi, Ürdün'ün, güvenlik ve istikrarını korumak ve ulusal çıkarlarını savunmak amacıyla attığı tüm adımlarda Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olduğunu söyledi.