

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Vali Muammer Erol, Ünye Belediyesi tarafından yaptırılan “Can Dostlar Mavi-Yeşil Doğal Yaşam Alanı” nın açılış programına katıldı.

Ünye ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Hızarbaşıgünlük Mahallesi'nde gerçekleştirilen programa, Vali Muammer Erol’un yanı sıra Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Ünye İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İlçe Belediye Başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Ordu Valiliği bünyesinde, nüfusu 25 bini aşan ilçelerde sahipsiz sokak hayvanları için barınak ve doğal yaşam alanı oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Ünye İlçesinde Sahipsiz Sokak Hayvanları Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi ile Doğal Yaşam Alanı projesi yapım çalışmalarında 5 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulan ve “Can Dostlar Mavi-Yeşil Doğal Yaşam Alanı” adı verilen modern tesiste, sahipsiz sokak hayvanları sağlıklı, güvenli ve doğal bir ortamda yaşamlarını sürdürecek.

Ünye İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, güzel bir tesisi açık açmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyleyerek, “Gıda üretimi yapan işletmelerde ciddi oranda gıda artıkları oluşuyor. Biz bunu ne yapabiliriz noktasından yola çıktığımızda sokak hayvanlarımızı beslemek üzere daha hijyenik, daha sağlıklı Karadeniz’de ilk aynı zamanda mama üretimi tesisini Ünye Belediyesi olarak gerçekleştirdik. Peşinden aynı şekilde sokak hayvanlarımızın korunaklı ve güvenli bir şekilde yaşamlarını idame ettirecekleri bu tesisimizi de hazırlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Sayın Valimiz Muammer Erol’a katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Daha sonra, Vali Muammer Erol ve diğer protokol üyeleri tarafından “Can Dostlar Mavi-Yeşil Doğal Yaşam Alanı”nın açılış kurdelesi kesildi.

Vali Erol, “ Açılışını yaptığımız ‘Can Dostlar Mavi-Yeşil Doğal Yaşam Alanı’ örnek olacak bir proje. Gayret ve aşka getirecek bir adım olmuş. Herkes üzerine düşen görevi yerine getirecektir. Burası aynı zamanda merhamet, şefkat duygularını da hareket geçirecektir. Temennimiz sayıların artmasıdır.” dedi.

Vali Erol, 150 hayvan kapasiteli kedi evi, 20 adet anne-yavru köpek alanı ve 12 adet serbest dolaşım bölümünden oluşan tesisi gezerek, detaylı bilgi aldı.

Toplamda 8.500 metrekarelik bir alana yayılan merkez, köpeklerin özgürce hareket edebileceği geniş bölümlere sahip. Tesiste çevre dostu güneş enerjisi panelleri bulunuyor ve hayvanların yaş, sağlık ile davranış durumları gözetilerek gruplandırılıyor.