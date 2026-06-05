Ankara’daki törende iktidar ve muhalefetin önde gelen isimleri aynı salonda bir araya gelirken, etkinlik geniş katılımla gerçekleştirildi.
Koç Holding’in 100. yılı etkinliğinde dikkat çeken kareler: İktidar ve muhalefet aynı salonda
Koç Holding’in 100. kuruluş yılı etkinliği, iş dünyası kadar siyasetin de dikkat çeken buluşmalarından birine sahne oldu.
Koç Holding’in 100. kuruluş yılı dolayısıyla Ankara ATO Congresium’da düzenlenen törene siyaset, iş dünyası ve bürokrasiden çok sayıda isim katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın da yer aldığı etkinlik, Türkiye’nin farklı kesimlerinden önemli isimleri aynı çatı altında buluşturdu.
Koç Holding'in 100. yılı nedeniyle ATO Congresium'da düzenlenen etkinliğe siyaset, iş dünyası ve bürokrasiden çok sayıda isim katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Başkanvekili Celal Adan etkinliğe katıldı.
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu üyeleri, tören başlayana kadar katılımcılarla sohbet etti.
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