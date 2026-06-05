Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aziran ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı
Haziran ayı kira artış oranı belli oldu
TÜİK'in haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklanması sonrası Haziran'da uygulanacak tavan kira artış oranı belli olduYunus Arıkan
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Buna göre Haziran'da enflasyon %1,71 olarak gerçekleşti
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Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte Haziran ayı kira artış oranı da belli oldu
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Haziran ayında tavan kira artış oranı %32,24 oldu
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Geçtiğimiz ay 12 aylık ortalama TÜFE oranı yüzde 32,43 olarak gerçekleşmişti. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiralarında uygulanabilecek azami artış sınırı olarak dikkate alınıyor
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Kaynak: Haber Merkezi