Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Haziran ayı kira artış oranı belli oldu

Haziran ayı kira artış oranı belli oldu

TÜİK'in haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklanması sonrası Haziran'da uygulanacak tavan kira artış oranı belli oldu

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Haziran ayı kira artış oranı belli oldu - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aziran ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı

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Haziran ayı kira artış oranı belli oldu - Resim: 2

Buna göre Haziran'da enflasyon %1,71 olarak gerçekleşti

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Haziran ayı kira artış oranı belli oldu - Resim: 3

Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte Haziran ayı kira artış oranı da belli oldu

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Haziran ayı kira artış oranı belli oldu - Resim: 4

Haziran ayında tavan kira artış oranı %32,24 oldu

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Haziran ayı kira artış oranı belli oldu - Resim: 5

Geçtiğimiz ay 12 aylık ortalama TÜFE oranı yüzde 32,43 olarak gerçekleşmişti. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiralarında uygulanabilecek azami artış sınırı olarak dikkate alınıyor

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Kaynak: Haber Merkezi
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