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Kaynak: Haber Merkezi

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, tatil yaptığı otelde yaşanan aile içi kavga nedeniyle gündeme geldi. 60 yaşındaki teknik adam, iki eşi arasında çıkan tartışma sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Mısır'ı son 16 turuna taşıyan deneyimli teknik direktör, bu kez saha dışındaki olayla adından söz ettirdi.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

İddiaya göre Hossam Hassan'ın ilk eşi Hoda El-Gorbawi ile ikinci eşi Danna Adam, Mısır'daki bir otelde aynı masada bulundukları sırada tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, olay yerine aile üyeleri ve otel çalışanları da müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında tarafları ayırmaya çalışanlar uzun süre çaba harcadı.

STRES NEDENİYLE BAYILDI

Yaşanan gerginlik sırasında Hossam Hassan'ın strese bağlı olarak fenalaştığı ve bayıldığı belirtildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan deneyimli teknik adam, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hassan'ın sağlık durumuna ilişkin resmi makamlar tarafından ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.