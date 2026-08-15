Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke, karşılaşmanın kadrosunda yer alan ancak mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ı ikinci yarıda oynatmayı planladığını aktardı.

FATİH TEKK SALAH'A İKİNCİ YARIDA SÜRE VERECEĞİNİ AÇIKLADI

Fatih Tekke'nin açıklamaları şu şekilde:

"Yarışın centilmence geçtiği, hakemin konuşulmadığı bir lig olsun.

10 tane yeni oyuncum var. Hepsi gayet iyi. Kaybettiğimiz oyuncular var, yerlerinin dolması kolay değil. Şu 5 hafta, 15 günde oynayacağımız 5 maç camiamız için çok çok değerli. Şu an tam anlamıyla hazırız diyemiyorum. Talihsiz sakatlıklarımız oldu. Oyun şablonu, oyuncuların yerleri değişti. Birçok sorunumuz var açıkçası. Buna rağmen galibiyetle başlamamız gerekiyor.

Bu maçtan beklentim iyi futbol değil. İyi futbol oynayacağız demek çok gerçekçi değil benim açımdan. Duygumuzu vermemiz lazım. Geçen seneden çok daha iyi olmak durumundayız. Beklenti çok yukarıda, bu beklentiye cevap vermemiz lazım.

Ligin başında kazanmak çok çok değerli. Camiamızdan desteğe çok ihtiyacımız var.

Batagov uzun süre oldu. Şu 5 maçtan sonra da gelemiyor sakat oyuncular. Zorlu bir periyot. 10 yeni oyuncu, bu sene biraz daha kulübede alternatifli duruyoruz gözüküyor. Yeni oyuncuların uyumu süre isteyen bir şey. Dünyanın en büyük oyuncularından birine sahibiz. Psikolojik açıdan, kendimize özgüven açısından, Türk futbolunun böyle bir oyuncuyu izlemesi açısından önemli. Salah'a ikinci yarıda 30 veya 45 dakika vermeyi düşünüyoruz."