Kademeli emeklilik çıkacak mı? 2000-2008 arası sigorta girişi olanlar emekli olabilecek mi?

Kademeli emeklilik yasasına dair beklentiler, Meclis'in atacağı yeni adımlar doğrultusunda takip edilmeye devam ediyor. Ağustos 2026 itibarıyla bu sistemi hayata geçiren resmiyet kazanmış bir kanun henüz bulunmamaktadır. Konuyla ilgili tasarılar Meclis gündeminde yer alsa da, daha önceden sunulan kanun teklifleri ile işçiler, memurlar ve sözleşmeli personelin emeklilik şartlarında kademeli bir geçiş sağlanması hedefleniyor.