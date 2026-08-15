EYT düzenlemesinden yararlanamayarak kapsam dışı kalan çok sayıda çalışanın en önemli gündem maddeleri arasında kademeli emekliliğin güncel durumu yer alıyor. Peki, kademeli emeklilik yasalaşacak mı? Bu konu Meclis'e taşındı mı? 2000 ile 2008 yılları arasında sigorta kaydı bulunanlar emeklilik hakkı elde edebilecek mi?
Kademeli emeklilik çıkacak mı? 2000-2008 arası sigorta girişi olanlar emekli olabilecek mi?
EYT düzenlemesi dışında kalan ve 2000-2008 yılları arasında sigorta girişi bulunan milyonlarca çalışan, kademeli emeklilik düzenlemesinin çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Peki, kademeli emeklilik Meclis'e geldi mi, yeni düzenleme ne zaman çıkacak ve 2000-2008 arası sigorta girişi olanlar hangi şartKaynak: Diğer
EYT düzenlemesinin ardından kapsam dışı kalan çalışanların kademeli emeklilik beklentisi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrasında sigorta kaydı bulunan vatandaşlar, emeklilik yaşı ile prim günü şartlarının işe giriş tarihlerine göre kademeli bir şekilde yeniden düzenlenmesini talep ediyor. Peki, kademeli emeklilik yasalaşacak mı? Bu konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşındı mı? 2000 ile 2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar emeklilik hakkı elde edebilecek mi?
Kademeli emeklilik yasasına dair beklentiler, Meclis'in atacağı yeni adımlar doğrultusunda takip edilmeye devam ediyor. Ağustos 2026 itibarıyla bu sistemi hayata geçiren resmiyet kazanmış bir kanun henüz bulunmamaktadır. Konuyla ilgili tasarılar Meclis gündeminde yer alsa da, daha önceden sunulan kanun teklifleri ile işçiler, memurlar ve sözleşmeli personelin emeklilik şartlarında kademeli bir geçiş sağlanması hedefleniyor.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, kademeli emeklilik talebi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşınmış durumda. Bu meseleye dair hazırlanan kanun teklifleri ile birlikte yazılı soru önergeleri de Meclis'e iletildi. Söz konusu kanun teklifinde, işçi, memur ve sözleşmeli statüde çalışanlar için kademeli emeklilik sisteminin getirilmesi amaçlanıyor. Bahsi geçen teklifin Meclis içerisindeki güncel aşaması ise ilgili komisyonda bekliyor olması...
2000-2008 arasında sigorta başlangıcı bulunan çalışanların kademeli emeklilik beklentisi devam ediyor. Ancak bu gruba doğrudan kademeli emeklilik hakkı tanıyan yürürlükte bir düzenleme bulunmuyor. Bu nedenle farklı platformlarda paylaşılan yaş ve prim tablolarının mevcut emeklilik şartları olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.
Mevcut SGK kurallarına göre 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk defa 4/a kapsamında sigortalı olanlar, 7000 prim günü ve yaş şartını sağlayarak ya da 25 yıl sigortalılık süresi, en az 4500 prim günü ve yaş şartını birlikte karşılayarak emekli olabiliyor.
Bu kapsamda kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartı uygulanıyor.
Kademeli emeklilik için 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe girmiş yeni bir yaş ve prim şartı bulunmuyor. Çalışanların merak ettiği farklı yaş ve prim tabloları henüz resmi bir düzenlemeye dönüşmedi.
Olası yeni bir yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda hangi sigorta başlangıç tarihlerinin bu kapsama dâhil edileceği, emeklilik yaşı ile prim günü koşulları doğrudan kanun aracılığıyla netleştirilecektir. Bu sebeple, şu an için toplumda paylaşılan tablolar baz alınarak kesin bir emeklilik hesabı yapılması mümkün değil...