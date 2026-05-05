Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik gerçekleştirdiği denetimler kapsamında korkutucu bir bulguyu kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık tarafından yayımlanan güvensiz ürün bildiriminde, bir çocuk sweatshirt modelinin hayati risk taşıdığı gerekçesiyle piyasadan toplatılmasına karar verildi.

BOĞULMA RİSKİ TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın 04.05.2026 tarihli denetim raporuna göre, Doffbi markalı çocuk sweatshirt ürününün baş ve boyun bölgesinde bulunan fonksiyonel kordonların boğulma ve yaralanmaya sebebiyet verebileceği belirlendi. Uzman raporlarında, ürünün dışarıdan akciğerlere giden hava akışını mekanik olarak engelleyebileceği, yani doğrudan boğulma riski taşıdığı vurgulandı.

PİYASAYA ARZ YASAKLANDI, TOPLATMA KARARI GELDİ

Ticaret Bakanlığı, Tayfur Kardeşler Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilen 5291-3 model/seri numaralı ürün için vakit kaybetmeden düğmeye bastı. 7223 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde alınan kararla; söz konusu ürünün piyasaya arzı tamamen yasaklanırken, halihazırda satışta olan ürünlerin de ivedilikle toplatılmasına hükmedildi.

Ürün Kimlik Bilgileri Açıklandı Ebeveynlerin dikkat etmesi gereken ürün bilgileri şu şekildedir:

Ürün Grubu: Çocuk Giyim

Marka: Doffbi

Model / Seri No: 5291-3

Ürün Tanımı: Çocuk Sweatshirt

Alınan Önlem: Piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma

Yetkililer, benzer durumdaki ürünlerin tespit edilmesi halinde vatandaşların Bakanlık hatları üzerinden bildirimde bulunmaları gerektiğini hatırlatıyor.