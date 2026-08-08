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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor, Ümraniye Şehir Stadyumu'nda Mardin 1969 Spor'u konuk etti.

Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Burak Demirkıran yönetirken, yardımcılıklarını Serdar Osman Akarsu ile Oğuzhan Yazı yaptı.

İKİ TAKIM DA GOL BULAMADI

Ümraniyespor karşılaşmaya Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Eser, Tomislav Glumac, Ali Yaşar, Andrej Djokanovic, Yusuf Deniz Şaş, Cebio Soukou, Serkan Göksu, Talha Bartu Özdemir ve Melih Bostan ilk 11'iyle çıktı.

Mardin 1969 Spor ise Erce Kardeşler, Eray Korkmaz, Mustafa Şengül, Uğur Adem Gezer, Emre Taşdemir, Baba Alhassan, Muammer Denizhan Taşkan, Bünyamin Balat, Djordje Denic, Zdravko Dimitrov ve Olarenwaju Kayode ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Karşılaşmada iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

SEZONA BİRER PUANLA BAŞLADILAR

Bu sonucun ardından Ümraniyespor ile Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'de yeni sezona birer puanla giriş yaptı.