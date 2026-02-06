İran ile ABD arasında merakla beklenen görüşme Umman’da gerçekleşti. İki heyet arasındaki dolaylı görüşmede İran’ın nükleer programı ele alındı.

İran heyetinin başında Dışişleri Bakanı Arakçi bulunurken, ABD heyetinin başkanlığını ise Beyaz Saray’ın özel temsilcisi Witkoff üstlendi.

Umman’dan gelen bilgilere göre müzakere dolaylı olarak birden fazla tur üzerinden yapıldı. Dolaylı görüşmelerde aracılığı ise Umman Dışişleri Bakanlığı üstlendi.

İran basınında yer alan bilgilere göre iki ülke arasındaki görüşmeler ‘şimdilik’ sona erdi. Görüşmenin ne zaman devam edeceği belirsizliğini koruyor. Öte yandan İran basını, görüşmelerin devam etmesinin beklendiğini yazdı. İran heyetinin görüşmelerin ardından otellerine döndüğü öğrenildi.

Görüşmeler, ABD’nin haziran ayında İsrail’le birlikte İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılara katılmasından bu yana iki ülke arasında yapılan ilk temas olma özelliğini taşıyor.

İRAN'DAN GÖRÜŞME ÖNCESİ NET MESAJ

İran, görüşmeler öncesinde diplomasiyi önceleyen mesajlar verdi. Dışişleri Bakanı Arakçi, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, İran’ın görüşmelere “açık gözlerle ve geçmişin hafızasıyla” girdiğini belirtti.

Arakçi, taahhütlerin yerine getirilmesi, eşitlik ve karşılıklı saygının kalıcı bir anlaşmanın temelini oluşturduğunu vurguladı.

"SIFIR NÜKLEER KAPASİTE" HEDEFİ

ABD tarafı ise müzakerelerde İran için “sıfır nükleer kapasite” seçeneğini masaya getirmeyi hedefliyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Trump’ın diplomasi dışında da “çok sayıda seçeneğe sahip olduğunu” söyledi.

Trump da perşembe günü yaptığı açıklamada, İran’ın müzakere ettiğini belirterek, “Bizi vurmak istemiyorlar, oraya büyük bir filo gönderiyoruz” ifadelerini kullandı. Trump, bölgeye sevk edilen uçak gemisi grubunu daha önce defalarca “armada” olarak tanımlamıştı.