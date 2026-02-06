Türkiye'nin en sakin şehirleri ortaya çıktı: Bursa İznik zirvede

İZNİK, BURSA’NIN TEK SAKİN ŞEHRİ OLDU

Sakin şehirler, Cittaslow ağı kapsamında yeniden belirlendi. Bursa’nın İznik ilçesi, sahip olduğu köklü tarihi geçmişi, İznik Gölü çevresindeki doğal yapısı, yerel üretim kültürü ve sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla Cittaslow kriterlerini karşılayan tek ilçe olarak öne çıktı. İznik, bu özellikleri sayesinde “Sakin Şehir” unvanını almaya hak kazandı.