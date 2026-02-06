Türkiye’de sakin bir hayat sürmek isteyenlerin sayısı giderek artıyor. İstanbul’un kalabalığından sıkılan yurttaşlar, sakin şehirlere taşınmanın planlarını yapıyor.
Türkiye'nin en sakin şehirleri ortaya çıktı: Bursa İznik zirvede
Türkiye’nin en sakin şehirleri belli oldu. Çevreye duyarlılık, sürdürülebilirlik ve yerel kimliğin korunması kriterleri doğrultusunda gerçekleşen değerlendirmede Bursa’dan sadece İznik listeye girmeyi başardı.Derleyen: Baran Yalçın
İZNİK, BURSA’NIN TEK SAKİN ŞEHRİ OLDU
Sakin şehirler, Cittaslow ağı kapsamında yeniden belirlendi. Bursa’nın İznik ilçesi, sahip olduğu köklü tarihi geçmişi, İznik Gölü çevresindeki doğal yapısı, yerel üretim kültürü ve sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla Cittaslow kriterlerini karşılayan tek ilçe olarak öne çıktı. İznik, bu özellikleri sayesinde “Sakin Şehir” unvanını almaya hak kazandı.
TÜRKİYE’DE CİTTASLOW (SAKİN ŞEHİR) UNVANINA SAHİP İLÇELER
Marmara ve Karadeniz Bölgesi:
İznik (Bursa), Perşembe (Ordu), Şavşat (Artvin), Gerze (Sinop), Daday (Kastamonu), Safranbolu (Karabük), Vize (Kırklareli), Şarköy (Tekirdağ), Gökçeada (Çanakkale)
Ege Bölgesi:
Foça, Seferihisar (İzmir), Yenipazar (Aydın), Akyaka, Köyceğiz (Muğla), Çameli (Denizli)
İç Anadolu Bölgesi:
Güdül (Ankara), Göynük, Mudurnu (Bolu)
Akdeniz Bölgesi:
Eğirdir, Yalvaç (Isparta), Demre, Finike, İbradı (Antalya)
Doğu ve Güneydoğu Anadolu:
Kemaliye (Erzincan), Arapgir (Malatya), Halfeti (Şanlıurfa), Ahlat (Bitlis), Uzundere (Erzurum)