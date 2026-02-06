Yeniçağ Gazetesi
06 Şubat 2026 Cuma
Türkiye'nin en sakin şehirleri ortaya çıktı: Bursa İznik zirvede

Türkiye'nin en sakin şehirleri ortaya çıktı: Bursa İznik zirvede

Türkiye’nin en sakin şehirleri belli oldu. Çevreye duyarlılık, sürdürülebilirlik ve yerel kimliğin korunması kriterleri doğrultusunda gerçekleşen değerlendirmede Bursa’dan sadece İznik listeye girmeyi başardı.

Türkiye’de sakin bir hayat sürmek isteyenlerin sayısı giderek artıyor. İstanbul’un kalabalığından sıkılan yurttaşlar, sakin şehirlere taşınmanın planlarını yapıyor.

İZNİK, BURSA’NIN TEK SAKİN ŞEHRİ OLDU

Sakin şehirler, Cittaslow ağı kapsamında yeniden belirlendi. Bursa’nın İznik ilçesi, sahip olduğu köklü tarihi geçmişi, İznik Gölü çevresindeki doğal yapısı, yerel üretim kültürü ve sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla Cittaslow kriterlerini karşılayan tek ilçe olarak öne çıktı. İznik, bu özellikleri sayesinde “Sakin Şehir” unvanını almaya hak kazandı.

TÜRKİYE’DE CİTTASLOW (SAKİN ŞEHİR) UNVANINA SAHİP İLÇELER

Marmara ve Karadeniz Bölgesi:

İznik (Bursa), Perşembe (Ordu), Şavşat (Artvin), Gerze (Sinop), Daday (Kastamonu), Safranbolu (Karabük), Vize (Kırklareli), Şarköy (Tekirdağ), Gökçeada (Çanakkale)

Ege Bölgesi:

Foça, Seferihisar (İzmir), Yenipazar (Aydın), Akyaka, Köyceğiz (Muğla), Çameli (Denizli)

İç Anadolu Bölgesi:

Güdül (Ankara), Göynük, Mudurnu (Bolu)

Akdeniz Bölgesi:

Eğirdir, Yalvaç (Isparta), Demre, Finike, İbradı (Antalya)

Doğu ve Güneydoğu Anadolu:

Kemaliye (Erzincan), Arapgir (Malatya), Halfeti (Şanlıurfa), Ahlat (Bitlis), Uzundere (Erzurum)

