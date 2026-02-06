250 bin TL kredinin aylık ödemesi belli oldu: Oranlar güncellendi

Akbank
Faiz Oranı % 3,94
Toplam Ödeme 441.250 TL
Aylık Taksit 18.333 TL
Akbank
Faiz Oranı % 3,94
Toplam Ödeme 441.250 TL
Aylık Taksit 18.333 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı % 5,09
Toplam Ödeme 506.921 TL
Aylık Taksit 21.070 TL
QNB
Faiz Oranı % 3,29
Toplam Ödeme 406.010 TL
Aylık Taksit 16.865 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı % 4,19
Toplam Ödeme 455.175 TL
Aylık Taksit 18.914 TL
TEB
Faiz Oranı % 2,99
Toplam Ödeme 390.231 TL
Aylık Taksit 16.208 TL
İş Bankası
Faiz Oranı % 3,79
Toplam Ödeme 432.993 TL
Aylık Taksit 17.989 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı % 3,99
Toplam Ödeme 444.019 TL
Aylık Taksit 18.449 TL
ING
Faiz Oranı % 3,09
Toplam Ödeme 395.456 TL
Aylık Taksit 16.425 TL