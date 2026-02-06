Yeniçağ Gazetesi
06 Şubat 2026 Cuma
İstanbul 11°
250 bin TL kredinin aylık ödemesi belli oldu: Oranlar güncellendi

250 bin TL kredinin aylık ödemesi belli oldu: Oranlar güncellendi

Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinden sonra bankalar da harekete geçti. 24 ay vadeli 250 bin TL ihtiyaç kredisi için faiz oranları belli oldu. İşte sonuçlar:

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
250 bin TL kredinin aylık ödemesi belli oldu: Oranlar güncellendi - Resim: 1

Akbank

Faiz Oranı % 3,94

Toplam Ödeme 441.250 TL

Aylık Taksit 18.333 TL

1 8
250 bin TL kredinin aylık ödemesi belli oldu: Oranlar güncellendi - Resim: 2

Yapı Kredi

Faiz Oranı % 5,09

Toplam Ödeme 506.921 TL

Aylık Taksit 21.070 TL

2 8
250 bin TL kredinin aylık ödemesi belli oldu: Oranlar güncellendi - Resim: 3

QNB

Faiz Oranı % 3,29

Toplam Ödeme 406.010 TL

Aylık Taksit 16.865 TL

3 8
250 bin TL kredinin aylık ödemesi belli oldu: Oranlar güncellendi - Resim: 4

ON Dijital Bankacılık

Faiz Oranı % 4,19

Toplam Ödeme 455.175 TL

Aylık Taksit 18.914 TL

4 8
250 bin TL kredinin aylık ödemesi belli oldu: Oranlar güncellendi - Resim: 5

TEB

Faiz Oranı % 2,99

Toplam Ödeme 390.231 TL

Aylık Taksit 16.208 TL

5 8
250 bin TL kredinin aylık ödemesi belli oldu: Oranlar güncellendi - Resim: 6

İş Bankası

Faiz Oranı % 3,79

Toplam Ödeme 432.993 TL

Aylık Taksit 17.989 TL

6 8
250 bin TL kredinin aylık ödemesi belli oldu: Oranlar güncellendi - Resim: 7

Ziraat Bankası

Faiz Oranı % 3,99

Toplam Ödeme 444.019 TL

Aylık Taksit 18.449 TL

7 8
250 bin TL kredinin aylık ödemesi belli oldu: Oranlar güncellendi - Resim: 8

ING

Faiz Oranı % 3,09

Toplam Ödeme 395.456 TL

Aylık Taksit 16.425 TL

8 8
