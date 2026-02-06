ABD ile İran nükleer müzakere için Umman’da bir araya geldi. İran heyetinin başkanlığını Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaparken ABD heyetinin başında ise Beyaz Saray’ın özel temsiclisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Trump’ın damadı Jared Kushner bulunuyor. ABD heyetinin içinde ayrıca Merkez Komutanlığı komutanı Amiral Brad Cooper yer alıyor.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Dışişleri Bakanı Arakçi’ye verdiği talimatla başlayan süreçte bugün tarafların dolaylı yoldan görüştüğü öğrenildi. İki ülkeye aracı olarak Umman Dışişleri Bakanı Badr bin Hamad al-Busaidi hazır bulundu.

Müzakerelerde İran nükleer programını silah üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor. ABD ise İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılmasını talep ediyor.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Tüm dünya Umman’daki görüşmelere kilitlenirken ilk görüntüler geldi. Ortaya çıkan fotoğraflarda İran ve ABD tarafı Umman Dışişleri Bakan ile ayrı ayrı görüntülendi.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise ABD heyetinde CENTOM komutanı Cooper da görüldü.