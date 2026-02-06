Emekli ve çalışanlara faizsiz kredi veren bankaların listesi belli oldu

Bankacılık sektöründe müşteri kazanımı hedefiyle başlatılan faizsiz kredi ve nakit avans kampanyaları yeni bir boyuta ulaştı.

Özellikle emekli ve çalışan yeni müşterileri hedefleyen bankalar, 12 aya varan vade seçenekleri ve 85 bin TL’ye ulaşan limitlerle sıfır faizli paketlerini duyurdu.

Bankacılık sektöründe müşteri kazanımı hedefiyle başlatılan faizsiz kredi kampanyaları hız kesmeden devam ediyor.

Hem çalışanları hem de emeklileri kapsayan bu yeni dönemde, birçok özel banka 12 aya varan vadelerle sıfır faizli nakit desteği sunmaya başladı.