06 Şubat 2026 Cuma
ABB’DEN BÜLENT ARINÇ HAMLESİ
Emekli ve çalışanlara faizsiz kredi veren bankaların listesi belli oldu

Bankalar, yeni müşteri olan çalışan ve emeklilere özel 12 ay vadeli faizsiz kredi kampanyalarını başlattı. Mobil uygulamalar üzerinden başvuranlar, belirlenen limitler dahilinde sıfır faizli nakit desteğinden anında yararlanabiliyor.

Bankacılık sektöründe müşteri kazanımı hedefiyle başlatılan faizsiz kredi ve nakit avans kampanyaları yeni bir boyuta ulaştı.

Özellikle emekli ve çalışan yeni müşterileri hedefleyen bankalar, 12 aya varan vade seçenekleri ve 85 bin TL’ye ulaşan limitlerle sıfır faizli paketlerini duyurdu.

Bankacılık sektöründe müşteri kazanımı hedefiyle başlatılan faizsiz kredi kampanyaları hız kesmeden devam ediyor.

Hem çalışanları hem de emeklileri kapsayan bu yeni dönemde, birçok özel banka 12 aya varan vadelerle sıfır faizli nakit desteği sunmaya başladı.

ZİRAAT BANKASI’NDAN EMEKLİYE ÖZEL "DEV" PAKET

Kamu bankaları arasında öne çıkan Ziraat Bankası, özellikle maaşını yeni taşıyan emekliler için sadece kredi değil, yan haklarla dolu bir paket sunuyor:

40.000 TL Faizsiz Kredi: Maaşını taşıyanlara 12 ay vade ve %0 faiz imkânı.

6.000 TL Fatura İadesi: Otomatik ödeme talimatlarına yıllık toplamda 6 bin liraya kadar iade.

Market ve Sağlık Avantajı: Seçili sektör harcamalarında yıllık 6 bin lirayı bulan Bankkart Lira kazanma şansı.

Mevcut Müşterilere Müjde: Hali hazırda maaş alan emekliler için yılda iki kez, 25 bin liraya kadar 3 taksitli faizsiz nakit avans tanımlanıyor.

ÖZEL BANKALARDA LİMİTLER REKOR SEVİYEDE

Özel bankalar, özellikle nakit miktarını artırarak kısa vadeli çözümlere odaklanıyor:

QNB: Toplamda 85.000 TL ile en yüksek limiti sunuyor. Bu tutarın 60 bin lirası ihtiyaç kredisi, 25 bin lirası ise taksitli nakit avans olarak (3 ay vadeli) kullandırılıyor.

Garanti BBVA: Yeni müşterilerine toplam 75.000 TL faizsiz seçenek sunuyor. Paketin 50 bin lirası kredi, 25 bin lirası ise taksitli avans hesaptan oluşuyor.

Faizsiz kredi tutarları genel olarak 10 bin TL ile 50 bin TL arasında değişse de, nakit avans eklemeleriyle bu rakamlar 85 bin TL'ye kadar çıkabildiği bildirildi.

Bankacılık sektöründe müşteri portföyünü genişletme yarışı, faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarıyla yeni bir boyuta taşındı.

Yeni dönemde birçok özel banka, dijital kanallar üzerinden başvuran kullanıcılara, bütçeleri rahatlatacak "sıfır faizli" nakit desteğini anında sunmaya başladı.

Hem çalışanların acil ihtiyaçlarını karşılamayı hem de emeklilerin maaş transferlerini teşvik etmeyi amaçlayan bu kampanyalar, düşük taksitli ve maliyetsiz geri ödeme imkânıyla dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi
