Yeniçağ Gazetesi
06 Şubat 2026 Cuma
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Ziraat Türkiye Kupası gruplarındaki puan durumu

Ziraat Türkiye Kupası gruplarındaki puan durumu

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda üçüncü hafta mücadeleleri tamamlandı. A Spor ile ATV’de yayınlanan çekişmeli karşılaşmaların ardından gruptaki puan tablosu şekillendi.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
Ziraat Türkiye Kupası gruplarındaki puan durumu - Resim: 1

Türk futbolunun köklü turnuvalarından Ziraat Türkiye Kupası’nda grup etabı heyecanı üçüncü hafta maçlarıyla son buldu. A Grubu’nda oynanan son hafta karşılaşmaları neticesinde oluşan puan durumu ortaya çıktı.

1 8
Ziraat Türkiye Kupası gruplarındaki puan durumu - Resim: 2

A Spor ve ATV kanallarında futbol tutkunlarıyla buluşan Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda üçüncü haftanın ardından güncel puan sıralaması şu şekilde oluştu…

2 8
Ziraat Türkiye Kupası gruplarındaki puan durumu - Resim: 3

A GRUBU

1- Galatasaray | 9 puan
2- Alanyaspor | 7 puan
3- Trabzonspor | 6 puan
4- Başakşehir | 6 puan

3 8
Ziraat Türkiye Kupası gruplarındaki puan durumu - Resim: 4

A GRUBU

5- Fatih Karagümrük | 2 puan
6- Fethiyespor | 1 puan
7- Boluspor | 1 puan
8- İstanbulspor | 1 puan

4 8
Ziraat Türkiye Kupası gruplarındaki puan durumu - Resim: 5

B GRUBU

1-Samsunspor |9 puan
2-Konya |9 puan
3-Gençlerbirliği |7 puan
4-Iğdır FK |4 puan

5 8
Ziraat Türkiye Kupası gruplarındaki puan durumu - Resim: 6

B GRUBU

5-Eyüpspopr| 4 puan
6-Aliağa |1 puan
7-Bodrumspor| 0 puan
8-Antalyaspor |0 puan

6 8
Ziraat Türkiye Kupası gruplarındaki puan durumu - Resim: 7

C GRUBU

1-Beşiktaş |7 puan
2-Gaziantep FK |6 puan
3-Fenerbahçe |6 puan
4-Rizespor |4 puan

7 8
Ziraat Türkiye Kupası gruplarındaki puan durumu - Resim: 8

C GRUBU

5-Kocaelispor |4 puan
6-Erzurumspor |3 puan
7-Keçiörengücü |3 puan
8-Beyoğlu Yeni Çarşı FK |1 puan

8 8
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro