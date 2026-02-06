Türk futbolunun köklü turnuvalarından Ziraat Türkiye Kupası’nda grup etabı heyecanı üçüncü hafta maçlarıyla son buldu. A Grubu’nda oynanan son hafta karşılaşmaları neticesinde oluşan puan durumu ortaya çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası gruplarındaki puan durumu
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda üçüncü hafta mücadeleleri tamamlandı. A Spor ile ATV’de yayınlanan çekişmeli karşılaşmaların ardından gruptaki puan tablosu şekillendi.Derleyen: Gül Devrim Koyun
A Spor ve ATV kanallarında futbol tutkunlarıyla buluşan Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda üçüncü haftanın ardından güncel puan sıralaması şu şekilde oluştu…
A GRUBU
1- Galatasaray | 9 puan
2- Alanyaspor | 7 puan
3- Trabzonspor | 6 puan
4- Başakşehir | 6 puan
5- Fatih Karagümrük | 2 puan
6- Fethiyespor | 1 puan
7- Boluspor | 1 puan
8- İstanbulspor | 1 puan
B GRUBU
1-Samsunspor |9 puan
2-Konya |9 puan
3-Gençlerbirliği |7 puan
4-Iğdır FK |4 puan
5-Eyüpspopr| 4 puan
6-Aliağa |1 puan
7-Bodrumspor| 0 puan
8-Antalyaspor |0 puan
C GRUBU
1-Beşiktaş |7 puan
2-Gaziantep FK |6 puan
3-Fenerbahçe |6 puan
4-Rizespor |4 puan
5-Kocaelispor |4 puan
6-Erzurumspor |3 puan
7-Keçiörengücü |3 puan
8-Beyoğlu Yeni Çarşı FK |1 puan